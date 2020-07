Maglica koja donosi osvježenje

Uživanje u suncu, maštanje i čitanje knjige kojoj sam se mogla napokon posvetiti 'pokvario' je zabrinuti govor moje sestre koja je odlučila da nam je prijeko potrebna pauza od izlaganja suncu. Nevoljko sam se složila s njom pa smo se zaputile u obližnji beach bar gdje smo nastavile uživati u hladu kroz priču i osluškivanje vjetra. Tad mi je sinulo da smo cijelo vrijeme sa sobom imale i dvije osvježavajuće maglice za lice i tijelo!



Sestra mi s oduševljenjem kreće pokazivati oznake na dnu ambalaže. 'Pa to su proizvodi napravljeni od 100 posto recikliranog materijala!'. Neću vas lagati, nemalo sam se oduševila kad sam osvijestila činjenicu da konačno koračamo prema malo boljem sutra. Recikliranje nije budućnost, recikliranje je prijeko potrebna sadašnjost!

Neočekivani saveznik u formi gela

No, nešto je, naravno, moralo poći po zlu. To je bio ubod komarca koji mi je krenuo stvarati nervozu, ali i za to postoji rješenje. Sunce je lagano krenulo padati. Vrijeme za povratak na plažu! Iz torbe za plažu izvlačim zadnji preostali proizvod - Sun care aloe vera gel. Iako na ambalaži piše da se radi o proizvodu nakon sunčanja i kod pojave crvenila, pronašla sam drugu namjenu.



Gel je, dakako, savršen za crvenilo i opekotine, ali je usput riješio i moj problem s ubodom komarca. Osvježavajuće je i lijepe prozirne teksture koja donosi instant olakšanje. Automatski krenula mazati i ostale dijelove tijela jer nisam navikla da se gel upija tako brzo i lijepo i k tome još bez osjećaja lijepljenja. Miris je neutralan što ga čini idealnim proizvodom za svaki odlazak na plažu. Kada bi proizvod postojao i u mini ambalaži, svakako bi se pronašao u mojoj torbici kao odlična prva pomoć! Kad se čovjek zabavlja, vrijeme leti k'o od šale.



Čas za povratak kući. Nisam mogla ne pitati sestru kako joj je bilo sa mnom na plaži i jesam li ju puno gnjavila s fotkanjem i odlaskom na more. Za jednog mrzitelja plaže poprilično je veselo dala do znanja da joj je bilo zabavno. Moja najveća pobjeda toga dana. Osim što sam joj stvorila empatije prema odlasku na plažu, kvalitetno provedeno popodne je ono što će nam ostati u lijepome sjećanju.

