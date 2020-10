Provest ćete sunčani vikend u gradu? Ne očajavajte, dovoljan je dobar gadget

Povratak u stvarnost je bilo Luino skakanje po parku i podsjetnik na Edgeu da je vrijeme za kavu. Kafići s pogledom na grad idealni su za vikend druženja jer su rano ujutro gotovo prazni. Savršeno za selfie uz šalicu kave. Kao da imate idealan Instagram filter cijelo vrijeme, no to je zapravo Edge foto senzor!



Zahvaljujući stabilizatoru snimke i senzorima, čak i u nepredvidljivim vremenskim uvjetima, u loše osvijetljenom prostoru ili tijekom sumraka, dobit ćete najbolje foto rezultate.

Kava subotom je idealno vrijeme da prokomentirate s društvom događaje tjedna. Njih scrollate i tražite po raznim društvenim mrežama, dok slušate molbe one jedne prijateljice koja hoće svih 9000 fotki sebe kako ležerno ispija kavu. Sve se šalje preko maila, kvaliteta fotke ne smije patiti! Obično ove radnje poput slanja velikih datoteka iscrpe bateriju, no ne i Motorolu Edge. Baš zbog milijunske količine minuta i sati provedenih na smartphoneu, u poslu ili zabavi, dobra baterija je neophodna. Motorola Edge može se podičiti baterijom koji funkcionira i do 2 dana i to uz samo jedno punjenje. No dosta priče, nakon kave vrijeme je za kupnju cvijeća!



Koliko god su vam drage gužve na zelenoj tržnici, pandemija vas je malo odmaknula od tog iskonskog cjenkanja pa floralne dragulje radije tražite u lokalnoj cvjećarnici koja garantira domaću OPG kvalitetu. Search kroz Google Lens na kameri prepoznatljiv za sve Motorole mi je potvrdio, riječ je vrhunskim hrvatskim cvjećarima. Čarobni floralni prostori poput male cvjećarnice zaslužuju dobru fotku i Google recenziju.

Vožnja i šetnja psa, kava, cvijeće… Možda je vrijeme da se nešto pojede? Subota ne mora biti rezervirana za kuhanje, za to uvijek imate nedjelju! Vrijednost neradne subote u kojoj odbija kuhati prepoznala je i moja majka, pa je posjet malo živopisnoj pizzeriji najbolja opcija. Možete majci koliko hoćete objašnjavati da je za dobru fotku nužno da je pizza okruga, no ona vas neće slušati.



Barem ne moja koja prije shootinga drsko uzima krišku! Srećom, Edge popravlja i mamine propuste pa fotku polovinu lijepe pizze šaljemo ostatku obitelji u razgovor u grupu. To je isto dio subotnje tradicije koju s familijom prolazite: hvalite se putem WhatsAppa tko manje radi i tko više uživa.

Subota u gradu rezervirana je i za malo drame, poslije ručka sve se može. Majke se uznemire kada vide snimke djece na motorima na Grobniku, kao i moja dok s nevjericom gleda bratov WhatsApp video. Malo je smirujem, skrećem temu i objašnjavam da je ovo najčišći stereo zvuk koji može čuti te da Edge ima stabilizaciju snimke koji ispravlja svako šuškanje ili pozadinsku buku. Uz premium slušalice je dobila potpuni zvuk i još jasniju sliku i skroz se uznemirila. Neki ljudi jednostavno nemaju razumijevanju za visoku audiovizualnu tehnologiju i vide samo nesretni sadržaj.



Šalu na stranu, ove situacije imaju samo jedan izlaz – viknite kako je vrijeme da platite parking i uzmite majci Edge iz ruke! Točnije, to slobodno učinite svima koji se malo predugo zadržavaju s vašim omiljenim gadgetom. Odvezite majku doma, vratite se u stan i nastavite gledati serije na Netflixu. Vaša Motorola Edge vas upozorava da je vrijeme za još zdrave zabave i odmora, ipak ste se namučili oko neradne subote!

I za kraj, još jedna genijalna stvar i odlična prilika koja se ne viđa često. Ukoliko ste svoju Motorolu kupili putem prodajnih mjesta Hrvatskog Telekoma i ipak vam se vaša nova Motorola ne svidi, možete ju vratiti nakon 30 dana uporabe. Šanse za to su, realno, minimalne, ali je lijepa gesta i dodatna potvrda Motoroline uvjerenosti u kvalitetu svoje nove linije pametnih telefona.