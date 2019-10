Svi bismo se trebali ugledati na Leonarda DiCaprija, Arnolda Schwarzeneggera ili Emmu Watson

Römerquelle je, recimo, među prvima prepoznao potencijal u reciklabilnoj i recikliranoj plastici. Prirodna mineralna voda Römerquelle od pojavljivanja u Hrvatskoj svake godine stječe sve veću popularnost, a sad se priključuje revoluciji koja bi trebala promijeniti industriju. Römerquelle je dio Coca-Cola portfolija i Hrvatska je među prvim zemljama u Europi u kojoj Coca-Cola koristi bočice od recikliranih plastičnih boca za svoje proizvode. Coca-Cola, naime, predvodi svjetske trendove kad je u pitanju implementacija održivog razvoja u poslovanje. U skladu sa svojom vizijom Svijet bez otpada, kompanija do 2025. godine svu svoju ambalažu planira učiniti reciklabilnom, a do 2030. planira čak 50 posto ukupne ambalaže proizvoditi od recikliranih materijala.



Ultimativni im je cilj za svaku bocu ili limenku koju stave na tržište prikupiti po jednu odbačenu. I tu na scenu stupamo mi. Kako bi se proizvodni procesi nužni za ponovnu uporabu bočica mogli održati, izrazito je važno da plastične boce neprestano budu u opticaju te da slobodno cirkuliraju. Drugim riječima, svaka bočica vode koju smo popili može se vratiti u život. U odnosu na konvencionalni način proizvodnje plastičnih boca od nereciklirane plastike, Römerquelle prelaskom na novi model smanjuje potrošnju ugljičnog dioksida za nevjerojatnih 70 posto.



Korak za korakom, bočica za bočicom do održivijeg poslovanja. Sad je loptica na našem terenu. Sve što je potrebno da se priključimo promjeni te da iza sebe ostavimo svijet boljim nego što smo ga zatekli jedan je mali korak u pravom smjeru – recikliranje.