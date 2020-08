Ovoj je mladoj, ali iznimno uspješnoj kompaniji posao prije korone cvjetao, a onda se sve promijenilo. Istražili smo kako su uspjeli preživjeti bez bolnih rezova!

Riječ je o delikatesnom ribljem shopu za kojim već gotovo dvije godine lude zagrebački chefovi. Ekipa iz Fisherije, naime, naše tržište opskrbljuje iznimno kvalitetnim, ekskluzivnim i gdjekad čak egzotičnim namirnicama iz cijelog svijeta, a roba koju nude dolazi već očišćena i spremna za uporabu što svim sladokuscima uvelike olakšava posao pripreme. Stoga golema popularnost koju uživaju nimalo ne čudi.



Pa ipak, s obzirom na recentnu krizu koja još uvijek traje, odlučili smo provjeriti kako se oni nose s izazovima ove nove stvarnosti budući da je ugostiteljska industrija o kojoj Fisherija ipak najviše ovisi jedna od pogođenijih korona-krizom.



Za koncept drugačiji od klasične ribarnice zaslužni su Ivan Bosnić, Marko Burazin i Branimir Brzić, koji se veleprodajom ribe i morskih plodova bave već više od desetljeća. Putem svoje sestrinske tvrtke opskrbljuju više od 250 restorana u Zagrebu i okolici. U obje kompanije sveukupno je zaposleno 15 ljudi, a u poslu, koji su sada pretvorili i u maloprodaju, su inače već dugih trinaest godina. Svakom izazovu pristupaju zajedno te promišljaju najbolje rješenje za sve i svakog zaposlenika, a mi smo provjerili kako su se snašli u ovoj krizi.

Što Fisheriju odvaja od klasične ribarnice?

Fisherija je sve samo ne klasična ribarnica. Mi smo delikatesni riblji shop u kojem kupci mogu pronaći preko 70 vrsta ribe i morskih plodova. Specifični smo i zbog svog očišćenog i već filetiranog asortimana koji je posebno privukao mlađu publiku koja je do sada izbjegavala odlazak u ribarnice. Primjerice nudimo već očišćene kockice sipe, a posebno pakirano crnilo, te se uz naše lijepo pakirane temeljce u trenu može napraviti rižoto od sipe; bez velike gužve, nereda i nerviranja u kuhinji. Specifični smo i zbog svog ribljeg asortimana pogodnog za izradu japanske delikatese sushi koju kod nas prepoznaje sve više kupaca i ugostitelja.

Na što ste posebno ponosni kod Fisherije?

Ponosni smo kada vidimo da je netko prepoznao naš dugogodišnji trud i rad te kada nam se zadovoljni kupci vraćaju hvaleći isprobane namirnice. Osobito nas veseli kada pohvale dolaze iz usta iskusnih chefova koji znaju prepoznati dobru i kvalitetnu namirnicu. Ponosni smo i na sve naše djelatnike koji uhodano i predano rade svoj posao već godinama te što su i u trenutku korona-krize dali svoj maksimum.

Kako ste se snašli u ovim zahtjevnim vremenima korona-krize? Je li se ona odrazila na vaše planove za budućnost?

Planova za budućnost uvijek ima. Pandemija nas je malo usporila u realizaciji ali u planu je definitivno širenje i otvaranje još trgovina jer vidimo koliki je odaziv građana. Željno nas priželjkuju u još nekim dijelovima metropole. Za sada smo u Zagrebu na dvije lokacije, na Tržnici Jarun te u Maksimiru.



Prije krize godišnji promet u veleprodaji bio nam je oko 20-ak milijuna kuna, a u maloprodaji smo lani imali oko milijun kuna prometa. Posao je bio stabilan i rastao je. Zatvaranjem restorana, veleprodaja nam je pala za više od 90 posto. Nekad smo imali 50 dostava dnevno za restorane. Danas je to šest, sedam dostava tjedno. Zbog toga smo morali preko noći reorganizirati poslovanje. Sve ljude iz veleprodaje prebacili smo u maloprodaju i pokrenuli smo dostavu do kućnog praga. Zadržali smo svih 15 radnika. Svi smo sjeli i otvoreno razgovarali. Dogovorili smo na koji ćemo način izdržati ovaj period.

Reorganizacija poslovanja uvijek je i bez iznimke zahtjevan posao. Ako ju čovjek želi provesti dobro strukturirano te kroz reorganizaciju svoje poslovanje učiniti efikasnijim i optimalnim, tad mu treba detaljna analiza kako bi se detektirali svi problemi te da bi se na njih reagiralo odgovarajućim mjerama.



Koliko Vam je trebalo da se prilagodite na rad na daljinu i s kakvim se izazovima susretali u komunikacijskom smislu?

Prateći situaciju u našoj bližoj i daljnjoj okolini, prilagođavali smo se i mi sami. Prvi korak je prilagođavanje mjerama koje je donio stožer, u našem slučaju to je bilo prilagođavanje radnog vremena i dodatna dezinfekcija radne okoline.



Drugi korak je bila odluka za rad od kuće, u svega dva dana smo organizirali rad na daljinu. Naravno, za zaposlenike za koje je bilo moguće organizirati rad na daljinu kao što su to, recimo, kolege u računovodstvu i korisničkoj podršci.



Uz današnju tehnologiju nismo imali nikakvih problema u uspostavi komunikacije. Svi zaposleni su se vrlo brzo prilagodili novonastaloj situaciji i prihvatili nove izazove.

U svom svakodnevnom radu koristite Office 365 paket. Kako je izgledala tranzicija Vašeg teama na novi način rada s obzirom na vrstu posla kojom se bavite?

Svi naši zaposlenici već godinama koriste Office 365 paket tako da su svoja računala preselili na kuću adresu i rad se nesmetano nastavio. Naravno da nam je Office 365 olakšao sastavljanje i čitanje izvještaja s terena gdje smo svakodnevno u realnom vremenu imali pristup svim bitnim informacijama za naše nesmetano i uspješno poslovanje. U svom svakodnevnom poslovanju najčešće koristimo Outlook i Excel. Outlook nam služi za komunikaciju s kupcima i dobavljačima, a Excel koristimo za analizu i obradu financijskih podataka.

Kako je Office 365 doprinio Vašem poslovanju i biste li ga i zašto preporučili drugim firmama?

Sva komunikacija, izračuni, kalkulacije, analize, sve to ne bi bilo moguće bez MS Officea. MS Office preporučujemo svima koji ga ne koriste jer olakšava poslovanje i štedi vrijeme.

