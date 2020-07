Jedan od naših najvažnijih arhitekta specijaliziranih za poslovne prostore ispričao nam je kako izgleda budućnost uredskog poslovanja. Usput nam je otkrio i kako se na poslu prilagoditi 'novoj stvarnosti'

Ime Damjana Gebera dobro je poznato u korporacijskom svijetu. Riječ je o jednom od naših najinovativnijih arhitekata kada su u pitanju poslovni prostori. Privatnima se bavi jako rijetko i to zbog, kako je sam jednom rekao, iracionalnih ideja klijenata kojima se više ne mora prilagođavati. Više od toga ga zanima kako poslovni ambijent učiniti kvalitetnijim.



Zato je prije deset godina oko sebe okupio ekipu entuzijasta koje je zanimao drugačiji pristup promišljanju prostora - agencija Brigada. Riječ je o kreativnim, uvijek novih znanja željnim ljudima koji pokrivaju područja arhitekture, dizajna, psihologije i marketinga. Oni prostor promišljaju mnogo dublje od puke estetike. Za njih prostor mora biti funkcionalan i odražavati vrijednosti ljudi i kompanije za koju rade. Njihovu su inovativnost prepoznali i u svijetu, a nisu izostala niti brojna priznanja.



Izrešetali smo ga s nekoliko blic pitanja i pokušali prokljuviti tajnu njegova uspjeha.

Brigadu niti Vas osobno ne treba mnogo predstavljati! Pa ipak, kako biste predstavili sebe i svoju agenciju nekome tko za vas još nije čuo?

Čime se Brigada bavi, tko smo? Pa mi se bavimo prvenstveno stvaranjem prostornih doživljaja. To je ovako malo eteričan pojam za stvaranje jedinstvenih interijera i eksterijera, bilo da je to dućan, kafić, hotel ili restoran. To je eklektičan, ali visoko funkcionalan spoj svih aspekata dizajna interijera - od samog dizajna, muzike i zvuka, pa zatim strategije, koncepta, kretanja, psihologije prostora.

Dobro, a tko je ustvari Damjan Geber?

Arhitekt koji je nakon diplome na faksu shvatio da ne zna skoro ništa što mu je bitno od onoga čime se želi baviti, a to je raditi prostore za stvarne ljude, a ne za sebe.

A kako se u Vaš karijerni put uklapa pozicija stjuarda u Croatia Airlinesu? To je dosta neobično!

Kao stjuard sam radio tijekom faksa i taj me posao zapravo jako formirao, osobito u odnosima s ljudima. Shvatiti ljude, stvarne ljude i kako se oni ponašaju kad su u masi. Jer primarni posao stjuarda i stjuardesa je znati se ponašati kad stvari krenu krivo. Kroz to sam iskustvo prvi put u životu spoznao važnost donošenja pravih odluka u kratkom vremenu i koliko je važno ne pretpostaviti da će se ljudi ponašati racionalno. Ljudi se u takvim situacijama ne ponašaju racionalno. Taj me je posao, ukratko, naučio strukturi, hijerarhiji i procedurama što mi je tijekom ove korona-krize itekako dobro došlo.



Svi smo mi sad, naime, shvatili koliko je bez seta jasnih procedura teško strukturirati i voditi ljude. Zahvaljujući tom mom iskustvu u Croatiji smo tijekom karantene raspisali svoje vlastite Brigada procedure. Vodili smo se za time što je najvažnije u timskom radu. Krenuli smo od analize naših internih procesa do u najmanji detalj. Pričali smo o tome kako dijelimo fajlove, gdje i na koji način vodimo komunikacijske procese između sebe i s klijentima. Nakon toga smo krenuli strukturirati priručnik s ciljem da optimiziramo svoje procese i da postanemo funkcionalniji, da smanjimo prazan hod i generalno buku u komunikacijskom kanalu.

Koliko ljudi na našoj sceni u ovim arhitektonskim biroima ima u svojim timovima psihologa s kojima razvija ove koncepte?

Koliko ja znam, malo ili gotovo nitko. U zadnje vrijeme se, doduše, na sceni pojavilo nekoliko studija/biroa koji rade na tragu onoga što mi radimo i mislim da je to super. Klasični školski pristup prostoru mi nikad nije sjeo. Uvjeren sam da niti možemo niti smijemo educirati ljude kako da ga koriste. Oni to moraju intuitivno shvatiti sami. I željeti ga takvog. A da bi mi znali što to znači, moramo pozvati tim psihologa koji s nama surađuje.



Kroz radionice, intervjue, praćenje ljudi i analitike koju radimo pokušavamo doznati tko su ti ljudi, kako se oni ponašaju, kakve su njihove želje i potrebe. Zato novi prostor nije samo dizajn, on pruža neku novu vrijednost. Rješava probleme i stvara ambijent koji je odgovor na potrebe jedne točno određene skupine ljudi, a ne ambijent za koji mi mislimo da je super, a onda se ljudi kojima je zapravo namijenjen moraju njemu prilagođavati.



U životu sam se nagledao previše koncepata. To nije naš put. Meni je puno bitnije kako će se netko u tom prostoru osjećati, a ne kako će on izgledati. Fotogeničan prostor je super u objavama, ali te objave traju koliko traje scroll na Instagramu. Mi smo svjesni da imamo jak utjecaj na to kako će se ljudi osjećati na radnome mjestu. Htjeli mi to priznati ili ne, na kraju dana većinu svog života ipak provodiš na radnom mjestu.

S obzirom na to kako se kreće naše društvo u jeku korona krize, kako predviđate da će izgledati budućnost uredskog poslovanja? Hoće li ga uopće biti?

To je pitanje za milijun dolara koje nam postavljaju konstantno. Mi smo već u koroni počeli raditi analize i pripremati se kamo ćemo se i hoćemo li se uopće vraćati. Tijekom korone smo istraživali i pronašli smo nekoliko različitih modela (ne)uredskog poslovanja. Shvatili smo da svaki odjel, svaki tim ima svoje potrebe i svoje benefite za rad od kuće ili iz ureda.



Univerzalni zaključak do kojeg smo došli je taj da ured kakav smo poznavali dosad više neće postojati. Nepotrebno je doma i na poslu imati isti tip ureda – kompjuter i stol. Dolazi novo vrijeme rada, mješavina dvije tipologije rada na pametan način, odnosno ured 3.0.



Ne vjerujemo u unificiran pristup radnicima niti da bi ista pravila trebala vrijediti za sve. Zašto netko ne bi radio od doma četiri dana u tjednu, a netko svih pet proveo u uredu, ako mu to više odgovara i tako najbolje funkcionira? Svaka bi firma trebala detaljno analizirati svoje procese i pronaći formu koja najbolje funkcionira za pojedinca, team, a potom i čitavu kompaniju.

'Nova stvarnost' je većini nas nametnula rad od kuće. Kako se Brigada prebacila na novi modus operandi?

Jedna od stvari koje smo uočili kad smo analizirali rad od kuće, i to tek pred kraj radionice, je zasićenost tehnologijom. Ljudi koji rade od doma nemaju prekid od tehnologije jer komuniciraju i rade na nekoliko uređaja i razina istovremeno. Kompjuter, telefon, mail, WhatsApp, privatno, poslovno. U uredu stalno to prekidaju fizički susreti s kolegama pa se to toliko ne osjeti.



Ali otkako smo svu svoju internu komunikaciju prebacili na Teamse, primjećujemo goleme napretke. Za početak, potpuno rasterećenje mailovima. Tu dodatno treba jasno definirati granice - što je mail, a što neka interna 'spika' koju se može plasirati kroz privatne kanale komunikacije. Informacije se, naime, u komunikacijskom kaosu imaju naviku gubiti pa tako čovjek više za dva dana ne zna je li neku važnu informaciju dobio putem maila, društvenih mreža ili poruke.



Drugo što smo shvatili je da moramo definirati vrijeme održavanja video-sastanaka. Već nakon prvih par tjedana karantene smo, naime, shvatili da smo stalno na callovima i da nas to ubija. Temeljem toga smo donijeli odluku da callovi mogu biti samo do 10 ujutro ili nakon četiri popodne – dakle, na početku ili na kraju radnog vremena kako bi između zapravo svatko mogao raditi svoj posao konstruktivno.



Zatim na red dolazi planiranje – kad se održava koji call kako bismo mogli učinkovito i pripremljeno pričati o projektima, a ne gubiti vrijeme samo da bismo se gledali. Zato smo si sve callove strukturirali dva-tri tjedna unaprijed – imamo jasne rokove, raspored projekta i definirane agende tako da ne gubimo vrijeme. Otkako smo uveli te prakse ti isti callovi nam više ne traju sat vremena, nego 20 minuta. I sve se to može raditi, dogovarati i nadzirati preko Teamsa.



Sad, kad postoji toliko fenomenalan uzorak koji se nikad prije nije dogodio jer nitko prije nas u povijesti čovječanstva nije proveo dva mjeseca u potpunoj karanteni, firme bi ga trebale iskoristiti i analizirati svoje radne procese. Iz takve se bihevioralne analize može izvući užasno puno informacija. Što je dobro, a što loše i koji alat upotrijebiti kako bi se ovo što je dobro radilo još bolje.