Pričali smo s vodećim ljudima jedne od naših najuspješnijih firmi koja se već 30 godina uspješno nosi s izazovima. Otkrili su nam u čemu se krije tajna njihovog uspjeha te kako i dalje u firmi uspijevaju održavati obiteljsku atmosferu

U ovim izazovnim vremenima kad nas sa svih strana zapljuskuju loše prognoze možda je važnije no ikad čuti glas ljudi koji svojim višedesetljetnim poslovnim uspjesima i dugogodišnjim iskustvom odolijevanja kriznim situacijama predvode industrije kojima se bave.



Kompanija Smit Commerce je svakako jedna od njih. Riječ je o firmi koja već punih 30 godina uspješno djeluje prvenstveno na području Hrvatske, a zatim i svijeta. Lijepa je to obiteljska priča koja je počela skromno, ali se kroz godine zahvaljujući upornim ulaganjima u usavršavanje svojih ljudi probila na samo čelo kolone perjanica hrvatskog gospodarstva.



Još je i ljepše čuti da unatoč silnim uspjesima i napretku koji su svih ovih godina ostvarili, vlasnici i dalje ističu kako su upravo ljudi s kojima rade njihova najveća snaga. A da su unatoč silnim izazovima s kojima su se svih ovih godina susretali i dalje ustrajni u tome da u svojoj firmi zadrže obiteljsku atmosferu s kojom su krenuli.



Mi smo ovo prilikom porazgovarali s Gordanom i Zlatkom Meglajem, supružnicima koji su pred 30 godina zajedno krenuli u poslovnu avanturu koja je narasla do kolosalnih razmjera. Ispričali su nam što je potrebno da bi se napisala jedna poslovna priča s uspješnim završetkom.

Kako je počela priča oko Smit Commercea? S kakvim ste se izazovima susretali na početku, a što Vam danas stvara brige?

U biznis smo ušli daleke 1990. godine. Tad smo se još uvijek bavili isključivo veleprodajom. Tih ratnih godina smo rasli polako, a ’92. smo dobili i svog prvog sina – Karla. Bilo je to potpuno drugačije vrijeme. U Stupniku, odakle smo krenuli, tad još nije bilo nikakve infrastrukture u smislu telefona i interneta pa smo urede morali preseliti u unajmljeni stan u Zagrebu.



Uskoro smo proširili i posao i obitelj s drugim sinom, Renatom. Bez obzira na to što su sredinom 90-ih bile ratne godine, mi smo ulagali u posao i konstantno rasli, a nakon 15 godina poslovanja smo otvorili i prvu filijalu u Petrinji. Bile su to godine kada se ubrzano radilo na obnovi, izgradnji i infrastrukturi na području Banovine i Sisačko –Moslavačke županije, a pokazalo se da je naša široka ponuda bila upravo ono što je u to vrijeme gradu Petrinji i njegovim stanovnicima trebalo.



Uvijek smo oprezno koračali naprijed. Pokušali smo imati mjeru u svemu što smo radili, a naš se razvoj ostvarivao isključivo iz vlastitih sredstava koja su rezultat novostvorene vrijednosti tvrtke. Kontinuirano smo nadograđivali vlastito znanje i znanje naši djelatnika svih ovih godina i paralelno smo pratili novitete na tržištu. Posebno smo ponosni na svoju djecu koja su nastavila raditi s nama odmah nakon završetka školovanja i sve mlade generacije koje zapošljavamo. U njima vidimo sigurnost i budućnost Smit Commercea.

Kako je biti uspješna poslovna žena u muškom svijetu?

Mi na svijet ne gledamo kroz podjelu na muško-žensko. Jest da asortiman kojim se naša tvrtka bavi nije „ženski“, ali žene uvelike pridonose napretku naše tvrtke. Štoviše, jedini kriterij za kojim se mi u poslu vodimo je znanje, praćenje najnovijih tehnologija, inovacija na tržištu i svakodnevnu edukaciju svih nas koji radimo u Smit Commerceu – nevezano uz to radi li se o ženama ili o muškarcima. Kod nas žene oduvijek ravnopravno surađuju s muškarcima, a sve odluke donosimo zajednički kao ravnopravan kolektiv.

Tržište danas je nesmiljeno. Što Vas odvaja od Vaše konkurencije?

Konkurencija je velika, ali moram istaknuti da su naš najveći potencijal upravo naši zaposlenici za koje bez lažne skromnosti možemo reći da su stručnjaci u poslu koji obavljaju. Kada bi ste uzeli cjelokupan asortiman od 14 temeljnih grupa koje nudimo, to bi bilo 14 manjih tvrtki koje svakodnevno surađuju na jednom mjestu. To je ujedno i velika prednost za naše kupce jer se cjelokupna kupnja može obaviti na jednom mjestu, a znamo da svi živimo užurbanim tempom života.

S obzirom na ovu 'novu stvarnost' u kojoj živimo, kako se Vaše poslovanje prilagodilo situaciji? S kakvim ste se izazovima nosili, odnosno s kakvim se izazovima još uvijek nosite?

S obzirom na to da u svom asortimanu imamo preko 40 000 artikala, svakodnevno se susrećemo s konkurencijom. No, mi tu situaciju ne doživljavamo nimalo neprijateljskom. Naprotiv, to je zdrava konkurencija koja nas tjera da budemo još bolji - kako u širini ponude asortimana, tako i u cijenama. Tijekom ovih 30 godina poslovanja susreli smo se s nekoliko gospodarskih kriza, ali moramo priznati da nam se nijedna nije učinila toliko velikom poput ove koja nas je zahvatila sad. U prvom redu jer se ovdje radi o zdravlju ljudi.



Mi svakodnevno radimo s ljudima i unutar naše firme jednostavno nije bilo moguće sve zaposlenike poslati na rad od kuće. Trgovine i skladišta bez ljudi ne mogu funkcionirati. Ali nam prilagodba unatoč svemu nije predstavljala preveliki izazov. Prilagodili smo se situaciji poštujući sve mjere, no očekujemo da će nas najesen zahvatiti još veće neprilike. O tom, po tom – samo da svi ostanemo zdravi!

U svom svakodnevnom radu koristite Office 365 paket. Kako je izgledala tranzicija Vašeg teama na novi način rada s obzirom na vrstu posla kojom se bavite?

Nama je želja za unaprjeđenjem i prilagođavanjem novim uvjetima rada uvijek izazov koji rado prihvaćamo i zato smo se odlučili za uvođenje Office 365 paketa. Nakon prezentacija Hrvatskog Telekoma o mogućnostima koje pruža novi Office 365 paket, prepoznali smo da će to biti napredak u digitalnom poslovanju i vrlo važan korak za sigurnost naših podataka. Naši su ljudi je s lakoćom prihvatili novi način rada jer su mogućnosti novog sustava značajno bolje u odnosu na sustave koje smo koristili prije.



U svom svakodnevnom poslu najviše koristimo Outlook i to kao primarno sredstvo komunikacije sa svojim poslovnim partnerima diljem svijeta. Grupiranje mailova radi bržih odgovora kupcima i pregledniji način rada alat je koji nam je uvelike pomogao. Sigurnost i pohrana podataka nam je također jako bitna u poslovanju. Brzina i jednostavnost rada s ovim sustavom je na zavidnoj razini. Svi navedeni alati veliki su support našem IT-u.

Kako je Office 365 doprinio Vašem poslovanju i biste li ga i zašto preporučili drugim firmama?

Kroz naš dugogodišnji rad često smo svojim klijentima isticali prednosti suradnje s Hrvatskim Telekomom. Svi zaposlenici Hrvatskog Telekoma s kojima surađujemo danas i s kojima smo surađivali u proteklim razdobljima naša su produžena ruka i na njih se uvijek možemo osloniti.



S obzirom na to da naša tvrtka surađuje s mnogim poslovnim partnerima diljem zemlje i svijeta, uvijek se držimo onog da se dobar glas daleko čuje! Zato bismo svim kompanijama koje žele unaprijediti svoj način poslovanja savjetovali da izaberu Office 365 paket i Hrvatski Telekom kao pouzdanog partnera s kojim se može izgrađivati povjerenje, razvijati partnerski odnos, a sve u cilju obostranog zadovoljstva.

