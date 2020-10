Otkad se pojavio na tržištu, Netflix je pomeo konkurenciju.

Optimisti će reći konačno možemo gledati omiljene filmove, serije i dokumentarce gdje god i kadgod želimo, dok će pesimisti zaključiti – to je jedino što radimo!



Sad gledamo samo neprekinuti sadržaj na našim mobitelima, tabletima, prijenosnim računalima… Toliko ekstenzivno da smo u dnevnu aktivnost uvrstili pojam binganje koje se odvija i za vrijeme posla, učenja, između kuhanja i treninga. To, bingeanje, nas je dovelo do toga da smo gotovo u potpunosti odbacili uživanje koje pruža boravak pred televizorom.



Ipak, češći boravak kod kuće u ovoj nepredvidljivoj godini nas je naučio da sadržaj koji konzumiramo mora imati vrijednost, a ne biti dodatak prolaznosti vremena. Pametnije je pogledati jedan dobar film u nekoliko dana, nego provesti sate i sate gledajući realityje na malom ekranu mobitela koji nas umara fizički i mentalno. Ili još gore, povećavati ekran na tabletu kako bismo pogledati novi filmski hit o kojem svi pričaju.



Ako ste se uhvatili da prelazite pješački prijelaz dok iznova gledate Joea Exotica ili se gotovo spotaknete o trgovačka kolica dok u supermarketu piljite u stoput gledanu epizodu Kardashiana, vrijeme je da stanete na loptu. Postoji mjesto primjereno gledanju kvalitetnog sadržaja na televiziji, a to je vaš dnevni boravak i veliki ekran pred vama. Posvetite se dobrom filmu i odmaknite se na trenutak od svakodnevice.



Od sada imate i dodatan razlog za uživanje u televizijskom programu, a to je val digitalizacije koja se odvija po hrvatskim digitalnim regijama. To znači da će 27. listopada krenuti proces gdje će sustav DVB- T2 zamijeniti zemaljski TV signal slikom vrhunske HD rezolucije. Nova kristalno savršena slika će imati jaču otpornost na smetnje i mogućnost korištenja HbbTV-a za pristup dodatnom i interaktivnom sadržaju televizijskih kuća.



Uživanje u novom TV signalu bit će moguće uz samostojeći prijamnik ili još bolje, uz televizor koji već u sebi sadrži DVB-T2 birač kanala, kao što su to Samsung QLED 4K i 8K televizori. Stoga, ne časite ni časa, nego se na vrijeme pripremite na iskustvo nove televizije i pogledajte ove filmske klasike u modernom i nikad viđenom ruhu.