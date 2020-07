Ovo su trenuci koji su promijenili svijet, a mi smo ih sve proživjeli ponovno. Vodimo vas na putovanje koje ćete pamtiti dok ste živi!

Povijesni prvi korak

Ovaj vam je TV trenutak zasigurno dobro poznat. Misija je bila jednostavna. Poslati ekipu astronauta u kratku šetnju Mjesecom. No, ono čarobno u čitavoj toj priči – uz more druge za tadašnje pojmove nezamislivo napredne tehnologije – bila je činjenica što su američki astronauti po prvi put u povijesti koristili televizijsku kameru za transmisiju signala iz svemira na Zemlju. Bio je to jedan od najgledanijih televizijskih trenutaka ikad.



A sve je krenulo 16. srpnja 1969. kad se ekipa od trojice astronauta otisnula u avanturu svog života. Neil Armstrong, Michael Collins i Edwin Buzz Aldrin tijekom svoje legendarne kozmonautske misije nekoliko su puta palili kameru. Na malim su ekranima uživo prikazivali kako izgleda život u svemiru. No, budimo realni. Masa je ljudi čekala samo 'onaj' trenutak, trenutak kad će čovjek prvi put zakoračiti na Mjesec. Kad se to dogodilo, njegov je glas čulo oko 530 milijuna ljudi na Zemlji. „Ovo je mali korak za čovjeka, ali veliki korak za čovječanstvo“, rekao je prvi čovjek na Mjesecu.