Proveli smo dan

s mladim menadžerom

jedne od naših najvećih

kompanija

OTKRIO NAM JE SVE TAJNE SVOG USPJEHA

Zvonimir Pelko (31), Voditelj grupe unutar Odjela za digitalne usluge i tportal.hr

U prosjeku liježem iza 1 ujutro. I nećemo se lagati, prije nego odem spavati u pravilu još odradim koji sat. Odgovorim na sve mejlove, kojih dnevno ne primim manje od 100, tako da se ne budim s repovima jer jutro nastojim započeti bez posla.



A moj dan počinje alarmom na mobitelu. Budim se svako jutro oko 7 sati. Nakon toga slijedi tuširanje od nekih 45 minuta u kipućoj vodi. Možda nije baš najzdravije, ali to je jedan od rijetkih trenutaka kada sam sam sa sobom. To vrijeme koristim kako bih u svojoj glavi razradio plan za radni dan koji mi predstoji. Zatim prošećem psa - jutarnja šihta je moja, večernju preuzima supruga - i sjedam u auto. Budući da smo i moja supruga i ja tijekom tjedna jako zaposleni, koristim zagrebačke gužve u prometu za telefoniranje s njom. Na posao Stižem! između 8 i 8:30.

Golemi dio posla obavljam u pokretu. To je dio multitaskinga. Srećom, Internet i nove tehnologije nam omogućuju takav način života. Mislim da tradicionalni način sjedenja na radnom mjestu nije efektivan niti efikasan. Možeš raditi posao na pauzi, popiti kavu i u 10 minuta odgovoriti na tri maila, raščistiti misli i malo se dobiti. Mislim da 70 posto vremena radim on the go.



Jako puno posla radim u autu. Ja sam napredni korisnik iPhonea pa koristim svoju Siri. Još ne tipkam mailove sa Siri, ali tipkam poruke, nekad čak i WhatsAppove. Nevjerojatan broj telefonskih poziva također se odradi iz auta.