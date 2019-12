Godinu i pol kasnije: Što nam je na kraju donio zakon oko kojeg su se lomila koplja?

Kad se prije četiri godine pojavio na našem tržištu, Uber je unio totalnu pomutnju među prijevoznike, ali je stavio i velik izazov pred vlasti, pošto do tada kod nas nije postojao ovakav model poslovanja, disruptivne tehnologije i digitalizacije.



Uber je od tada postao neizostavni dio naših života. Ne prođe više radni tjedan, a da ne upalimo aplikaciju minimalno tri, četiri puta. Bez obzira na to kasnimo li na posao, jurimo li na neki dogovor ili se jednostavno vraćamo kući s ludog izlaska, priča iz Ubera svi imamo na bacanje.



Osobito otkad se Uberovo poslovanje proširilo na čak devet hrvatskih gradova. To, zapravo, ne treba nikoga čuditi. Dovoljno je pogledati brojke. Svi indikatori ukazuju na to da se gotovo 50 posto ljudi češće koristi taksi uslugama nego što su to činili prije koju godinu.

Razlozi za to su nebrojeni. U dva najvažnija zasigurno se mogu uračunati pristupačnije cijene i kraće vrijeme čekanja vozača. Vožnja taksijem više nije luksuz.



A ulaskom Ubera na hrvatsko tržište najviše su, uz putnike – dakako, profitirali vozači. Na Uber platformi novo je radno mjesto, naime, pronašlo čak 4.000 ljudi – bez obzira voze li puno radno vrijeme ili pak svoj mjesečni budžet popunjavaju povremenim vožnjama.

A aplikaciju za naručivanje vožnji kakva do tada nije postojala u Hrvatskoj, danas imaju sve taksi službe.