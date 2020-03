Ben Affleck o ulozi života

Inspirativan i emocionalno snažan film

„To nije klišeizirani film o sportu ili ovisnosti, vrlo je inspirativan, iskren i emocionalno snažan. Nadam se da će publika moći projicirati na njega svoje vlastite živote i borbe i da će ih ohrabriti i pokazati način kako da im pristupe. Umjetnost u službi prave katarze.”



„Jack živi usamljenim životom, izoliran od obitelji i prijatelja“, dodaje O’Connor. „Tijekom filma polako otkrivamo tko je on i što mu se dogodilo. Priča ima puno različitih preokreta. Scenarij nije ni strukturom tradicionalan, što mi se jako svidjelo.“



Producentica Jennifer Todd pročitala je scenarij u lipnju, a predprodukcija je počela niti četiri mjeseca kasnije. „Mislim da se sve brzo posložilo jer je scenarij bio snažan, a ideja da Ben glumi Jacka Cunninghama jako privlačna. Svi volimo dobar film o sportu, a ovo je zanimljiv hibrid studije lika i košarkaškog filma. Emocionalni aspekt vas zainteresira za onaj sportski“, komentira Todd.

Affleck o filmu

„Željeli smo da film Izvan igre bude iskrena i realna priča koja nadahnjuje. Zato sam želio biti dio njegovog stvaranja. Znao sam da moram glumiti s nepokolebljivom iskrenošću, hrabrošću, ranjivošću i puno emotivne istine. Svi imamo svoje boli. Svi imamo izazove različitog tipa i stupnja. Pitanje je kako se nosimo s tim? Trpimo li, raspadamo li se, puštamo li da nas to uništi? Ili se sastavimo i nastavimo dalje? Taj izbor nas u konačnici definira.



“Nikada nije bilo sumnje da će Affleck glumiti Jacka Cunninghama i on je s oduševljenjem prihvatio priliku da preuzme ovu kompleksnu i izazovnu ulogu.„



Svaki dan snimanja me jako veselio jer sam se mogao povezati i izraziti nešto što mi je jako važno. Razumio sam dubinu ovog lika. Razumio sam kompleksnost onoga što proživljava. Jako dobro razumijem ne samo floskule – previše piješ, prestaneš, boriš se, osjećaš se bolje, itd. – već i sitne trenutke i detalje, stupnjeve poricanja, borbu s prihvaćanjem da je to problem koji utječe na tvoj život i teškoću s kojom se oporavljaš od toga. Oporavak je, iz mog iskustva, prilično iterativni postupak: malo naučiš, padneš, naučiš malo više, i uspiješ kada uspiješ. Željeli smo pokazati stvarnost toga, da ne ide sve uvijek glatko.”



Kad upoznamo Jacka, vrlo malo znamo o njegovoj prošlosti, obećavajućoj budućnosti koju si je uskratio ili o traumi zbog koje je pokušao utopiti svoju bol u alkoholu. „Jedna od zanimljivosti o filmu je način na koji publici otkriva tko je Jack. Ne dobivate odmah sve odgovore. Ono što od početka jasno vidite je da previše pije i da to narušava njegovu kvalitetu života. Ali niste sigurni zašto“, potvrđuje glavni glumac. „Jack je doživio traumu, ali ne znamo koliko je duboka ta trauma”, nastavlja Affleck. „Rastao se od supruge i možete pretpostaviti da je alkoholizam bio dio razloga, ali čini se da to nije bila cijela priča. Bio je velika košarkaška zvijezda u srednjoj školi i mogao je to biti i na faksu, ali učinio je nešto kako bi to izbrisao. Sada samo radi kako bi pio."



Jackovi dani slave odavno su prošli, ali ispada da nisu zaboravljeni. Kad košarkaški trener iz njegove srednje škole doživi srčani udar„zovu Jacka jer je on bio zvijezda posljednji put kad je tim bio uspješan", kaže Affleck. „Današnji tim je grozan i mislim da se Jack pomalo boji. Nikada prije nije bio trener i ne zna može li tim gubitnika pretvoriti u pobjednike. Na kraju prihvaća posao, ali mislim da ne razumije u što se točno upušta."

Ozbiljni pristup radu

„Najveći izazov bila je košarka – koreografija, dresovi, suparnički timovi, različite dvorane…”



Kako bi igra bila što autentičnija, produkcija je angažirala kompaniju Game Changers i tehničku savjetnicu Aimee McDaniel, košarkaške trenere Mikea Sheldona i Noaha Balloua i atletsku trenericu Kyla McDaniel. Ovaj tim je radio s momčadima u filmu tijekom priprema i cijelog snimanja.



O’Connor i McDaniel odredili su treninge u trajanju od tri tjedna prije početka snimanja za glavne igrače, što je otprilike jednako vremena koliko srednjoškolski tim provede trenirajući prije sezone. Mladi igrači nisu jedini koji su učili o košarci. „Ben nije odrastao igrajući košarku, nije bio u svlačionicama i nije nikada bio trener. Morao je naučiti kako voditi momčad izvan granica terena”, otkrio je O’Connor.



McDaniel i tim radili su s Affleckom na postizanju tečnosti u korištenju izraza koje koriste treneri. Uz susrete s trenerima, Ben je pogledao brojne snimke utakmica i proučavao strategiju obrane Diamond press koja Jackovom timu počne donositi pobjede. Sve je bilo usmjereno na to da se Afflecku usadi potpuno razumijevanje igre. „Ako netko od gledatelja i ne razumije sport i ne poznaje terminologiju, sve će razumjeti”, zaključio je redatelj.

Zašto pogledati film

„Za mene je ovaj film najiskrenija, najrealnija vrsta otkupljenja. Svaki korak naprijed ne jamči da će sljedeći korak biti pozitivan - to nije obećanje o sreći do kraja života. To je korak, korak u pravom smjeru, kretanje prema pozitivnom, prepoznavanje teškoća i napuštanje poricanja. Mislim da je ovo dobar film - smislen, snažan i realan. I zaista se nadam da će dirnuti i nadahnuti ljude”, poručio je slavni oskarovac.„



Mogu govoriti samo u svoje ime, ali neuspjesi i pogreške su najveći učitelji na svijetu. Čak i u sportu mislim da ćete naučiti više od poraza, nego od pobjede. Pitajte bilo kojeg trenera. Prepoznavanje lekcije u porazu je način na koji napredujete. Kako možeš biti bolji ako se ne natječeš protiv onih koji su bolji od tebe? Vjerujem u druge šanse, u treće šanse i možda je u tome i stvar. Ljudi smo, imamo mane, stalno griješimo, ali nadamo se da ćemo se usput razvijati i postati mudri. Oprost, ljubaznost, prihvaćanje … To je život”, dodao je redatelj.



Izvan igre, u distribuciji Blitz filma, u kinima pogledajte od 5. ožujka, a ulaznice možete kupiti online ili na blagajnama kina.