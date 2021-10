Ljeto je i službeno završilo. Boja koju sam dobio na putu već je polako, ali sigurno počela blijedjeti. Dojmovi s puta se sliježu. U svega dva tjedna biciklom sam prevalio tisuće kilometara otkrivši usput Hrvatsku kakvu dosad još nisam doživio, premda se usuđujem reći da sam već i prije dobrano toga odvalio.



Moram priznati, bez obzira koliko je na momente ovaj put bio težak i da je bilo nekoliko trenutaka u kojima sam ozbiljno razmišljao o tome da je jednostavno prevruće za ovakve avanture, ovaj mi je tip aktivnosti ipak ušao dublje pod kožu nego što sam se nadao.



No daleko od toga da dolaskom prvih jesenjih boja nužno svom kraju moraju doći i ove putešestvije u pokretu. Štoviše, naša metropola, kao i njena bliža i dalja okolica – izbor ovisi samo o tome koliko ste ambiciozni – obiluje idealnim vikend-turama, pogodnima čak i za najveće bicikliste početnike. Sve što vam treba, potpisujem to kao skoro diplomirani kineziolog, jest nešto dobre volje i malo slobodnog vremena. S time na umu, kreirao sam ovu zadnju etapu svoje prolongirane ljetne avanture istraživanja ljepota Hrvatske u pokretu.



Ako ste novi u biciklističkom svijetu, a više naginjete vožnji na brdskom biciklu, tzv. MTB-u, ili ste zaboravili na sve one divne staze koje nam se nalaze pred nosom - i uz to živite u Zagrebu i okolici, onda morate posjetiti neke od ovih lokacija.

Park-šuma Dotrščina

Ova šumska oaza nalazi se tik uz Maksimirsku šumu, a možemo reći da je prirodni dragulj za sve koji žele voziti šumske singletrack puteljke. Osim dijelova staze na kojima se isprepliću korijeni, posebnu zanimljivost pruža razgiban profil terena koji se neprestano mijenja, od kratkih uspona i spustova pa do fizički zahtjevnijih uspona na kojima sam nerijetko na Huaweijevom satu izmjerio otkucaje u anaerobnoj zoni.



No to je samo jedna od brojnih mogućnosti ovog genijalnog pametnog sata. Huawei Watch 3 Pro je naime mnogo više od običnog sata. On je pouzdan partner s kojim ćete lako svoje treninge strukturirati na najbolji mogući način. Kako?



Sa svojim akcelerometrom, žiroskopom i mikrofonom može pružiti nekoliko različitih mjernih funkcija. 24-satno kontinuirano praćenje otkucaja srca dizajnirano je tako da sazna više o njegovim otkucajima u realnom vremenu, kako tijekom aktivnosti, tako i tijekom odmora. A napredna tehnologija uključena u sat omogućuje čak i mjerenje zasićenja krvi kisikom. To je sve jako korisno u situacijama u kojima je tijelo izloženo ekstremnim uvjetima, poput visokih planina ili hladnog okoliša.



S više od 100 sportskih načina rada, uključujući 19 profesionalnih oblika vježbanja, 12 treninga na otvorenom i sedam treninga u zatvorenom, novi satovi dizajnirani su tako da zadovolje i amaterske i profesionalne sportaše. Bez obzira na to koji vas sport zanima, Huawei Watch 3 spreman je započeti izazov s vama. Meni, a vjerojatno i vama, s obzirom na to da pratite moje avanture, biciklizam je ipak trenutačno primarna aktivnost. Vratimo se stoga ovoj domaćoj turi. Adrenalinskog uzbuđenja, dakle, ne nedostaje i na dužim, tehnički zahtjevnijim spustovima, pri kojim i bez provjere otkucaja srca na satu možete osjetiti uzbuđenje, pogotovo kada malo bolje naučite stazu i krenete se brže spuštati.

Ova je staza itekako poznata domaćoj MTB sceni pa se upravo zbog toga na njoj redovito održavaju razna natjecanja i trening lige za ozbiljnije i rekreativne bicikliste i sve one koji se tako osjećaju. Novi Huaweijev sat tako sam imao prilike testirati u ekstremnim MTB uvjetima u utrci XC liga Dotrščina u organizaciji zagrebačkog biciklističkog kluba Ciklus. Svi vozači vozili su u krugu duljine 7,6 kilometara s 144 metra ukupne elevacije po krugu, što su podaci koje veoma lako možete iščitati na satu nakon završene aktivnosti. Ono što će vam se također svidjeti pregledan je i kristalno čist ekran novog Huaweijevog sata jer vam omogućava da veoma brzo vidite sve podatke na njemu tijekom aktivnosti. Naravno da s takvim satom nije bilo problema dobro voziti i na kraju pobijediti.

Pumptrack Orešje

Ako ste novi u MTB svijetu, onda možda još niste čuli za pojam pumptrack. To je najčešće kružna staza što se sastoji od tzv. bentova, koji omogućavaju vozaču da bez okretanja pedala održava brzinu na biciklu, a brzinu postiže na način da “upumpava” prepreke, elemente na stazi.



Pumptrack može biti napravljen od zemlje ili betona, a u posljednje vrijeme najčešće viđamo upravo ove betonske jer je njihova prednost na prvom mjestu lagano održavanje, a nakon toga i puno šira primjena: skateboard, romobil, role… Pumptrack kao takav odličan je poligon za velike i male vozače jer na njemu učite pravilno voziti bicikl kroz zavoje i kako prelaziti preko prepreka bez previše kočenja. Jedan od prvih betonskih pumptrack poligona napravljen je u okolici Zagreba, na staroj cesti prema Samoboru uz jezero Orešje. Uz sam poligon nalazi se širok bijeli put, tako da se možete voziti uz jezero, a isto tako nudi vam se mogućnost da nakon vožnje produžite do glavnog samoborskog trga na poznate kremšnite i kavu.



Pa ipak, koliko god se sve ovo činilo blizu i lako – ono što uvijek dolazi na prvom mjestu je sigurnost. Svaki će se odgovorni sportaš naime prvo adekvatno pobrinuti za to da maksimalno zaštiti svoje zdravlje. Najvažnije je znati kada tijelo doseže svoje granice jer to može dovesti do ozljede. Huawei Watch 3 Pro pazi na temperaturu kože i zasićenost krvi kisikom, a zatim, kada ove vrijednosti dostignu opasnu razinu, na to i upozorava. Temperatura kože također se mjeri kada vlasnik sata ne vježba, tako da može dobiti obavijest o temperaturi vašeg tijela u stanju mirovanja.

MTB staza Tonček i Točkica

Neki od vas čuli su za dječju knjigu 'Tonček i Točkica', a jeste li znali za MTB trail/enduro stazu na istočnom dijelu Parka prirode Medvednica koja nosi upravo to ime? Ovu stazu trasirala je ekipa MTB entuzijasta iz istočnog dijela Zagreba koja se redovito vozi na svojim MTB biciklima. Donji dio staze već su utabale šumske životinje poput srna, koje tim putem idu do tamošnjeg izvora pitke vode. Na gornjem dijelu bilo je više radova, a ekipa je odradila odličan posao jer staza nudi razne elemente, poput bentova, skokova i kompresija, što vožnju čini izuzetno zanimljivom, a zasigurno će taj adrenalin zabilježiti i vaš Huaweijev sat prilikom spusta, jer sve vaše aktivnosti bilježi s nevjerojatnom preciznošću. Zahvaljujući naprednim senzorima i GPS lokalizaciji, serija Watch 3 omogućuje stalno praćenje statusa vježbanja zahvaljujući Huawei Health aplikaciji, tako da možete provjeriti kalorije, intenzitet vježbanja, brzinu i prijeđenu udaljenost. I da stvar bude bolja, ti se podaci, jednim klikom, mogu dijeliti s obitelji i prijateljima na društvenim mrežama.



Staza je duga 2,7 kilometara, a završava upravo kod već spomenutog izvora pitke vode, na kojem se nakon spusta možete osvježiti. U neposrednoj okolini nalaze se još dvije uređene staze pod nazivom Stena i Koon, koje je također uredila vrijedna ekipa entuzijasta iz istočnog dijela Zagreba. I na kraju nam preostaje još samo jedno – pozdraviti se. Nadam se da sam vam uspio približiti svoju ljubav prema bicikliranju i da ste prateći me u ovoj avanturi shvatili da pothvati poput ovog nisu nedostižni ni ludi. Štoviše! Većina vas može krenuti mojim stopama – možda u malo drugačijem tempu, doduše – ali potencijal postoji. Sve što vam treba da biste uspjeli malo je dobre volje i vjeran suputnik kao što je to Huawei Watch Pro 3.



Bez obzira na to odlučite li se amaterima namijenjene staze koje ćete pronaći nadomak Maksimirske šume ili ste nešto avanturističkijeg duha koji vas tjera da istražite što je to pumptrack ili zašto ljudi koji briju na MTB najviše vole istraživati Medvednicu verući se po divljim stazama Tončeka i Tončice, nećete pogriješiti. Naš grad kao i njegova okolica obiluje super turama za bicikliranje. Tko zna, možda i vi meni u skoroj budućnosti otkrijete neku potpuno novu i meni nepoznatu avanturu. Dotad, svako dobro!