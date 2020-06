Tijekom proteklih dana imao sam priliku upoznati Huawei P40 lite, iznimno impresivan uređaj uz to i predivne Crush Green boje. Možete ga još i naći u dvije varijante – Sakura Pink i Midnight Black. Ono što je vrijedno spomena, odmah na početku, je novi i impresivan osam jezgreni Kirin 810 procesor.

Obzirom na moj posao i čime se bavim, jasno da je da su upravo kamere ovog uređaja bile i najveći razlog zašto me zanimao, a nudi ih se ukupno pet. Osim što ga krasi ekran od 6,4” s prednje strane uređaja se nalazi punch hole selfie kamera, a sa stražnje strane se nalaze dodatne četiri. Kad otkrijete kako funkcioniraju kamere, bit će vam bitno da mobitel radi što duže – a uz odličnu bateriju od 4200 mAh možete uživati u cjelodnevnom nesmetanim radom s uređajem. Uz to, to je i super charge opcija punjenja, koja će vam uređaj napuniti do 70 posto u otprilike pola sata.

View this post on Instagram A post shared by Tomislav Može | photo & video (@tomislavmoze) on Apr 11, 2020 at 4:28am PDT

Za sigurnost vaših podataka uređaj ima i čitač otiska prstiju koji se nalazi na tipki za paljenje uređaja koji će očitati vaš otisak prsta za manje od 0.3 sek tako da nećete niti osjetiti da se nešto odvijalo.

S prednje strane je punch hole selfie kamera koja ima senzor od 16 MP te otvor blende 2.0. Taj otvor blende će vam omogućiti da snimite fotografije visoke kvalitete u slabim svjetlosnim uvjetima, jer će propustiti više svijetla na sam senzor. Novost kod ove selfie kamere je i noćni način rada koji dodatno softverski pomaže da kvaliteta tih fotografija ostane kvalitetna i u jako mračnim uvjetima.

Glavna kamera, od četiri stražnje, dolazi sa 48MP 1/2” senzorom, što je prilično impresivno za bilo koji smartphone danas. Otvor blende je 1.8 što će omogućiti da puno svijetla dođe do samog senzora. Samim time sve fotografije će moći zadržati visoku kvalitetu neovisno o uvjetima snimanja, tako da situacije u mračnijim uvjetima neće predstavljati problem. Tu je ujedno i taj noćni način rada koji će vam omogućiti da ulovite i sjajnu fotku zvjezdanog neba usred noći. Još jedna prednost otvora blende 1.8 je ako nešto snimate i blizu ste subjekta ili objekta snimanja pozadina će postati mutna te će stvoriti dojam kao da se radi o ozbiljnom fotoaparatu. Sljedeća kamera je širokokutna kamera koja dolazi sa 1/4” 8MP senzorom te otvorom blende 2.4 i vidnim kutom od 120 stupnjeva što će vam omogućiti da uhvatite prilično široke kadrove u tijesnim prostorima ili vam omogućiti da snimite impresivne pejzaže. Treća kamera je bokeh kamera s 2MP senzorom koja će vam omogućiti da snimite fotografije sa zamućenim dijelom ispred ili iza objekta ili subjekta snimanja. Zadnja kamera je super makro 2MP kamera, a ona će kamera vam omogućiti da priđete prilično blizu predmetu koji snimate, što vam otvara beskrajne mogućnosti kreativnog izražavanja u makro svijetu.

Uređaj dolazi s EMUI 10 operativnim sustavom, koji je Huawei inačica Androida. Osobno sam se dobro upoznao s tim operativnim sustavom na svojem Huawei P30Pro i mogu reći sve samo najbolje o operativnom sustavu EMUI 10. Jednostavan je, brzi i prilagodljiv svakome korisniku, te vjerujem da će se svidjeti svakome korisniku.

Za korisnike koji žele zadržati sve svoje podatke sa starog uređaja tu je i Phone Clone aplikacija koja dolazi instalirana na uređaj, ali ju možete preuzeti na bilo koji uređaj. Ta aplikacija će vam omogućiti da vrlo jednostavno jednim klikom prebacite sve svoje podatke, kalendare, fotografije i ono najbitnije aplikacije poput WhatsApp, Instagram i Facebook na Huawei P40 lite u jako kratkom vremenskom roku.

Za korisnike koji možda nemaju svoji stari uređaj ili jednostavno žele novi početak, tu je Huawei AppGallery u kojemu možete pronaći razne aplikacije koje volite pa su tu Office i primjerice Viber, a za one mlađe i koji se tako osjećaju tu je i ono najbitnije – Tik Tok aplikacija.

Huawei također nudi i cloud service tako da što će vam omogućiti da sve svoje kontakte, kalendare, bilješke, fotografije i videe spremite u oblak. Samom registracijom dobivate 5GB prostora besplatno, a ako vam to nije dovoljno postoji povoljna opcija dokupa više prostora.

Za sam kraj mogu samo reći da sam jako impresioniran ovim uređajem. On je možda “mid-range” cjenovno, ali što se tiče same tehnologije i izgleda definitivno nije, stvarno je vrhunski uređaj.