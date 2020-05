Simpatični vlasnik ispričao nam je sve o svom neobičnom Parku znanosti i otkrio nam što nam spremaju za ljeto

Teško je hiniti objektivnost kad je u pitanju svijetli primjer uspješne poduzetničke priče nikle na ramenima obitelji zagorskih divova. Pred svega pet godina, naime, nitko od trojice braće nije ni slutio da će jednog dana raditi pod istim krovom na gruntu nadomak Oroslavlja gdje su se kao djeca igrali malih istraživača. Danas tim istim puteljcima svakodnevno korača stotine znatiželjnih dječjih umova koji na svakom koraku upijaju magiju čudnovatih eksponata niklih u Parku znanosti.

Riječ je o hvale vrijednom projektu čiji zameci ideje korijene vuku još iz proteklog desetljeća kad je tada mladom 30-godišnjem inženjeru građevine dojadio stabilan posao u struci. Skupio je ušteđevinu koju je imao, donkihotovski dao otkaz i krenuo na sudbinski put svijetom u društvu svoje djevojke.

Sve se promijenilo jednog popodneva kad su krenuli u istraživanje jednog inovativnog londonskog muzeja u čijem su se stalnom postavu nalazili za muzejske prakse krajnje neobični eksponati. Umjesto da prikazuju tragove prošlosti ili relikte iz svijeta flore i faune, londonski su kustosi izložili predmete čiji je cilj bila popularizacija znanosti. Luka Veverec, idejni začetnik Parka znanosti, u tom je trenutku otkrio svoju misiju.

Odmah po povratku u Hrvatsku dao se na posao. Krenuo je razvijati svoj prvi izum – glazbenu ogradu. Proces nije prošao bez porođajnih muka. Nakon mjeseci predanog rada i tisuća uloženih kuna shvatio je da cijevi od kojih se njegova glazbena ograda sastoji neće pod udarom batića proizvoditi zvukove koje je naumio. Morao je krenuti iz početka, ali se nije dao smesti u svom naumu. Već je drugi pokušaj urodio plodom i njegove su orgulje prosvirale Odu radosti. Bio je spreman za iduću etapu ostvarenja svog plana.

Krenuo je sa svojim izumom po sajmovima inovacija. Ponude su se polako počele nizati dok su mu se nove ideje rojile u glavi. Njegove su orgulje pronašle put do djece u Sloveniji i Njemačkoj. Uslijedio je i nacionalni uspjeh – Rijeka, Knin, Sinj i Vukovar. Dobro je poznata ona stara da je najteže uspjeti doma, ali lijepo je znati da dobre ideje svim preprekama unatoč mogu itekako dobro zaživjeti bilo gdje.

Svaki ozbiljan poslovni čovjek jako dobro zna da mu je uspjeh biznisa ovisan o nizu faktora. Povezanost sa svijetom u bilo kojem trenutku zasigurno možemo nazvati jednim od ključnih. Novi Huawei P40 Pro nameće se zbog svojih zavidnih performansi, brzog Kirin 990 5G procesora, velikog zaslona te dugotrajne baterije kao logičan izbor pouzdanog poslovnog partnera. Opremljen je jedinstvenom trgovinom aplikacija AppGallery u kojoj ćete pronaći niz korisnih domaćih i globalnih aplikacija koje će vam zasigurno olakšati poslovanje u pokretu. Pronađite eBanking aplikaciju svoje izabrane banke, skinite MS Office paket ili instalirajte PDF Reader za androide i krenite u nove radne pobjede!

Park znanosti nastao je zapravo, priča nam, iz potrebe da na jednom mjestu okupi sve svoje ideje koje će potom moći pokazivati zainteresiranim investitorima. Odluka da ga podigne u prostranom dvorištu u kojem je proveo djetinjstvo došla je pak iz jednako tako pragmatičnih poriva. Bilo je besplatno, a on je novac koji je imao radije ulagao u razvoj novih ideja nego u skupi najam.

No, bez obzira na praktičnost začetaka priče o Parku znanosti, njegova je misija i dalje ostala jednako idealistična – približiti djeci temeljne zakonitosti svijeta kroz igru. I sam je, kaže nam, kao dijete imao profesore koji su mu fizikalne zakone tumačili na krajnje apstraktan i nerazumljiv način pa mu je zato neobično stalo do toga da djeca znanost nauče voljeti prije nego im netko pokvari zabavu koja slijedi iz spoznaja o tome zašto nešto funkcionira baš tako kako funkcionira.

Bio je to dug i temeljit proces istraživanja. Veverec si je, naime, dao truda pročitati apsolutno sve udžbenike namijenjene djeci osnovnoškolskog uzrasta. Pritom je uočio niz problema. Neovisno o tome što se radi o nastavnom gradivu koje je iznimno lako objasniti kroz primjere – ako si vješt pedagog, dodat će autor ovih redaka – naši profesori uglavnom i dalje fiziku i srodne joj znanosti predaju ex katedra. Što je šteta jer je fizika, ako se pita našeg sugovornika, izrazito seksi znanost. Zato je on tome zahvaljujući svojim eksponatima stao na kraj.

Nakon podviga s orguljama Luka je oko sebe krenuo okupljati ljude najrazličitijih struka. Pravi mali kreativni laboratorij u kojem su ideje cvjetale poput majskih pupoljaka. Znao je da želi držati lokalno, doprinijeti kroz Park znanosti i svom kraju i ljudima koji ondje rade pa se tako sve što se proizvodi za Park izrađuje kod lokanih majstora. Tijekom sedam godina, koliko je prošlo od rođenja njegove prve inovacije, stalni je postav Parka prilično narastao. Njegov park danas tako broji čak 32 eksponata. Imao je za ovu sezonu, doduše, još i ambicioznije planove, ali mu se na putu spriječila situacija koja nas je sve proteklih tjedana držala zatočene u našim domovima.

Budući da je, ma koliko plemenita njegova ideja bila, Park znanosti i dalje primaran izvor zarade za Luku i njegovu braću, čovjek bi pomislio da će im uslijed svega toga klonuti duh. Bilo bi to i više nego razumljivo, ali jednako tako ne može biti dalje od stvarnosti.

Mi smo, recimo, veseli trojac zatekli usred sesije brain storminga. Smiju se, podbadaju, debatiraju o novim idejama kojima će doskočiti izazovima vremena koje je pred nama. Panici, kažu, nema mjesta. U životu treba iskoristiti svaki trenutak, a oni su ovo vrijeme uložili u razvoj novih ideja. Neće njih zaustaviti neki nevidljivi neprijatelj. Što, dakako, ne znači da se nisu pridržavali preporuka epidemiologa. Štoviše, dezinfekcijska se sredstva mogu pronaći posvuda kako je i za očekivati u jednoj javnoj ustanovi. Jer Park znanosti je zapravo muzej na otvorenom. I to je nešto čime se braća Veverec užasno ponose.

S nemalim se ushićenjem prisjećaju anegdota koje su s djecom tijekom ovih godina doživjeli. U vrijeme kad je posao tekao nesmetano znalo ih je posjetiti i do 1.000 djece dnevno. Svi bi oni na početku bili zbunjeni mjestom na koje su stigli, ali bi nakon 45-minutne vođene ture svi do posljednjeg hejtera znanosti oduševljeno odlazili svojim kućama nerijetko pričajući da im je posjet Parku znanosti bio najbolji dan u životu. I na stranu sav novac, pričaju nam veseli Zagorci, to je ono zbog čega se jedino isplati nastaviti graditi priču o Parku znanosti.

Istraživanje je sastavni dio života, ali i nužna pretpostavka osobnog razvoja. U Parku znanosti to jako dobro znaju. Njihova je misija otvoriti male dječje umove za velike ideje i pripremiti ih za vrijeme koje dolazi. Oslanjaju se na zabavan i inovativan pristup namijenjen čitavim obiteljima. A kakvi bi to obiteljski izleti bili bez sjajnih fotografija po kojima ćemo ih pamtiti zauvijek. A kakvi bi to obiteljski izleti bili bez sjajnih fotografija po kojima ćemo ih pamtiti zauvijek. Novi Huawei P40 Pro u tom je području neprikosnoveni pobjednik. Njegova četverostruka Leica kamera ovjekovječit će vaš baš svaki zajednički trenutak, a zahvaljujući glavnoj kameri od 50MP svaka fotografija će vjerno prikazati scenu baš onako kako ju vidi vaše oko uz puno više sjajnih detalja. Snimajte u bilo koje doba dana ili noći, bilo da se objekt nalazi blizu ili daleko.

I samo usput. Park znanosti nije namijenjen isključivo klincima. Namijenjen je svima koje zanima drugačiji pogled na svijet. Čak i stare kljusine koje su školske klupe ostavile daleko iza sebe, poput autora ovog teksta, ne mogu pobjeći od žara kojim Luka pripovijeda o svemiru, fizici, o tome zašto klizačice mogu izvoditi one svoje graciozne piruete i zašto se izgled optičkih varki razlikuje u golom oko i na telefonu.

Mi smo ih zatekli usred završnih priprema za novu sezonu. Školski će autobusi, čini se, do jeseni izostati, ali Park je i dalje otvoren kako najavljenim tako i nenajavljenim grupama. Netko od dečki će ih uvijek spremno dočekati i provesti kroz izložbu. A koliko su prilike ondje doista opuštene dokazuje i priča mlade obitelji koju su ugostili proteklog vikenda. Nakon što su obišli izložbu prostrli su deku i napravili si mali piknik u Zagorju. To je nekako i smjer u kojem se u budućnosti nastoje otvarati.





Osim klasičnih tura za djecu već ovog ljeta, tako, organiziraju male kampove znanosti za djecu. Bit će to cjelodnevni eventi gdje će djeca kroz predavanja, radionice i igru moći samostalno istraživati kako artefakti izloženi u parku funkcioniraju. Radit će svoje vlastite male replike pomoću kojih će još bolje shvatiti sve ono što im je Luka toliko oduševljeno prenosio. Osim toga, pripremaju i noćne ture kao i kostimirana vodstva u kojem će se dečki maskirati u poznate znanstvenike – Pitagoru, Newtona, Teslu…

Više informacija o Parku znanosti možete pronaći na www.parkznanosti.com i na FB stranici.