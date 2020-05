Fotografija je snimljena Huawei P40 Pro telefonom

Martina Vuletić Vule otvorila nam je dušu i rekla nam što ju je točno dovelo tu gdje danas jest i još što-šta drugo!

Rijetko je koja plesačica zaposlenija od sugovornice čija priča slijedi u nastavku. Davnih se dana na scenu probila koreografskom obradom jednog poznatog glazbenog spota američke pop dive Beyonce, a javnost je se otad ne može zasititi. Osim što je plesala za neka od najvećih imena na našoj estradi – kao što je to, recimo, Severina i sudjelovala u nebrojenim spotovima naših glazbenika, odnedavna svojim objavama ruši i rekorde na TikToku.

Njeno ime je Martina Vuletić mnogima poznatija kao jednostavno Vule, a nama je ispričala stvari kojih se dosad u svojim javnim istupima nije doticala. Stoga, ako vas zanima koji studij ova talentirana pjevačica trenutačno privodi kraju, kako izgleda stvarni život plesača ili muči li ju što ju mediji redovito predstavljaju kao talentiranu ljepoticu, onda ste na pravom mjestu. Tko zna, možda usput nešto naučite i o influenserstvu!

Kako si i kad otkrila svoj talent za ples?

Iskreno, ne mogu reći da postoji neko specifično mjesto i vrijeme jer sam krenula kao vrlo mala djevojčica i oduvijek sam plesala isključivo iz ljubavi. Jednako kao i dan-danas! Po putu sam samo shvatila da ukoliko puno treniraš, možeš napredovati pa ti se otvaraju razna vrata i prilike.

A ozbiljnije sam se plesom počela baviti s nekih 17 godina kad sam prvi put stala na pozornicu. To je ujedno bila i moja prva ujedno bila i moja prva plaćena plesna gaža i tad je sve to skupa postalo malo ozbiljnije. Više to nije bio samo rekreativni hobi, nego pravi posao.

Jesi li ikad razmišljala o studiju plesa bilo na ADU, bilo negdje vani?

Nisam. Oduvijek sam gajila ljubav prema urbanim i dinamičnim plesovima poput hip hop-a i jazz funka za koje ne postoji akademija ili posebna priznata škola u Hrvatskoj, barem tada u to vrijeme, tako da sam svoje znanje brusila na raznim plesnim radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu dok sam redovno išla u školu i kasnije na fakultet.

Kako smišljaš nove koreografije? Kako dolaziš na nove ideje? Što te najviše inspirira?

Najviše inspiracije vučem iz same glazbe. Kad čujem ritam, melodiju ili riječi pjesme mogu ih automatski vizualizirati kroz pokret. Svaki zvuk u mojoj glavi izgleda kao slika ili video, ako to ima smisla.

Ljudi često podcjenjuju rad potreban za karijeru u plesu. Opiši svoj prosječan radni dan i razbij koji mit o plesačima.

Ljudi često podcjenjuju svašta pa tako i ples. Najgore mi je čuti ,,malo plesuckate” prilikom nastupa ili snimanja glazbenog spota kad dođemo do osjetljive teme – honorara. Jednom prilikom, tijekom turneje, sam probala staviti na papir sve odgovornosti i zadatke koje plesač tog trena ima na pozornici i lista je bila poprilično duga.

Prvo i osnovno treba imati godine treninga i plaćenih mjesečnih članarina da može uopće plesno izvesti što koreograf traži. Treba držati svoje tijelo u kondiciji i najboljoj mogućoj formi. Treba zapamtiti sve koreografije, a često i izmjene koje su napravljene u zadnji čas. Treba znati svoju poziciju i izmjenu pozicije unutar dva sata. Treba biti svjestan sebe i svojih kolega plesača ukoliko nešto pođe po krivu. Treba paziti na izvođača/pjevača i biti spreman spasiti situaciju u svakom trenutku. Treba pomno slušati i pratiti bend jer ponekad uživo ne sviraju kako vježbamo u dvorani na matrici što zna biti izazovno za koreografiju koja je napravljena u takt. Treba izgledati besprijekorno i energično cijelo vrijeme. Čak i onda kad ti je tijelo na 1 posto lice nikada ne smije odati težinu izvedbe ili zbunjenost. Treba paziti na kostim jer se znaju dogoditi neplanirane situacije. No, da ne duljim dalje. Biti plesač više i ne zvuči tako lako i jednostavno, zar ne?

Na koji si trenutak najponosnija u svojoj plesnoj karijeri?

Definitivno onaj kad sam stala pred 20.000 ljudi u svom gradu pred svojim ljudima. Neopisivo.

Surađivala si s brojnim hrvatskim zvijezdama. Tko te je od njih i zašto najviše iznenadio – bilo pozitivno, bilo negativno?

Svako od njih je posebna priča za sebe, ne volim ih uspoređivati. Zahvalna sam na svakom iskustvu i pruženoj prilici bilo pozitivnog karaktera ili onog malo manje pozitivnog.

Kako si završila u influenserskoj industriji? Ljudi nerijetko misle da se dobar sadržaj stvara sam od sebe. Bi li nam mogla opisati kako taj biznis funkcionira?

Sasvim slučajno i spontano! Kako sam već napomenula, ljudi svašta misle pa tako misle i krivo. Uloga influencera došla je usput, kroz ples i ljubav prema fotografiji, ali mogu reći da se pretvorila u puno više od neke usputne aktivnosti.

Mene istinski veseli stvarati kreativan sadržaj i uživam u tome što radim. Ljudi često podcjenjuju stvaran utjecaj influencera. Iznenadili bi se koliko autentičan stav, recenzija usluge ili proizvoda, kreativnost ili domišljatost mogu inspirirati druge i potaknuti ih na bilo akciju ili reakciju!

Tek malobrojni znaju da si pri kraju studija na ERF-u. Što ondje studiraš i kako si se odlučila upravo za taj fakultet?

Znaju oni koji žele znati jer nemam potrebu to previše isticati ili se hvalisati, ali obožavam kad se ljudi iznenade kada čuju da sam uskoro mag.paed.soc. ili kad shvate da sam uopće išla na bilo kakav fakultet. Studiram socijalnu pedagogiju i čekam obranu diplomskog rada koja se nažalost odužila što radi plesnih angažmana, što radi cjelokupne situacije u svijetu i kod nas.







Pripremajući se za ovaj intervju primijetio sam da članci vezano uz tebe obično u prvi plan guraju tvoju ljepotu. Smeta li te to?

Apsolutno ne. Jedan od razloga je sigurno taj što ni ne smatram da većina tih članaka treba biti neko dubokoumno štivo. S druge strane, dugo sam vodila diskusiju o ljepoti, radu i talentu sama sa sobom pošto često u ovom poslu nisi siguran čemu se pripisuje tvoj uspjeh.

Što sam starija to se sve više ne obazirem na to. Važno je da ja znam što stoji iza svega, da zna moja obitelj i meni bliski ljudi. Prestala sam se opravdavati i dokazivati svijetu što sve mogu, znam i umijem, ako netko vidi samo ljepotu – nije ni to nužno loše.

Kakvi su ti planovi za budućnost? Rekla si ostati ovdje nakon faksa. Jesu li se tvoji planovi uslijed ove krize promijenili?

Prihvatila sam činjenicu da su nam se svima planovi promijenili uslijed ove krize, ne samo meni, pa da ćemo se svi jednako tako snaći i stati ponovo na noge. Skoro svi plesni projekti su odgođeni i nisam sigurna hoće li ih, i koliko, biti uskoro, ali dobra vijest je da su plesni studiji otvorili svoja vrata od nedavno tako da bar možemo trenirati jedni s drugima.

I za kraj, što si naučila ovih proteklih tjedana o sebi, društvu i svijetu? Čime si kratila dane?

Naučila sam ponajprije da je moguće da svijet najednom stane i da nemaš izbora, da postoji nešto veće i jače od nas te da se svi prioriteti vrlo lako mogu preko noći preslagati. Istraživala sam što me uistinu čini sretnom. Napravila sam stvari za koje sam uvijek pronalazila izgovore i njegovala kreativnost kroz druge, dostupne stvari poput slikanja, fotografiranja, kuhanja i slično. Provodila sam jako puno vremena u prirodi i razvila neke nove navike.