Lady Gaga iskreno o filmu Dinastija Gucci

U kina je stigao najočekivaniji, najprovokativniji i najglamurozniji film godine DINASTIJA GUCCI koji otkriva pozadinu istinite obiteljske priče talijanske modne kuće Gucci.

U njemu glavnu ulogu tumači Lady Gaga koja utjelovljuje “crnu udovicu” Patriziu Reggiani.

Oskarovka Lady Gaga, poznata po posvećenosti svojim likovima, i ovaj je put pokazala strast, energiju i studioznost. Na londonskoj premijeri filma izjavila je kako je istraživanju pristupila kao novinarka, proučavajući godinu i pol dana svaki segment života Patrizie Reggiani. Željela je saznati kakva je Patrizia osoba, što ju je pokretalo, s kojim strahovima se suočavala, kako se ponašla kad je lagala, kada je bila zaljubljena…

U nastavku pročitajte dijelove ekskluzivnog intervjua.

O RIDLEY SCOTTU

Ako bi čudno mogla opisati rad sa Ridleyem to je gotovo kao da smo mi glumci različiti instrumenti i kad kažem različiti instrumenti mislim u orkestru. Ima svega od bubnjeva preko basa, limene sekcije do drvenih puhača i gudača.

Svi smo mi toliko različiti kao glumci da on zapravo dirigira simfonijom svih ovih različitih glazbenih dijelova i radi to na način na koji samo on to može.

O PRIČI

Nekada su u Italiji postojale razne poznate dinastije i Gucci je bio jedna od njih. U filmu pratimo kako autsajder Patrizia Reggiani ulazi u obitelj i dočepa se Maurizija.

Među njima je puno strasti i divlje mladenačke ljubavi i ono što mislim da bi većina ljudi mogla misliti o filmu prije nego što ga pogledaju je da je ona bila sponzoruša. Ali kada su se vjenčali, njegova obitelj mu je okrenula leđa, tako da nije udala se za novac, udala se iz ljubavi.

O SALMI HAYEK

Raditi sa Salmom Hayek bilo je nevjerojatno. Ako bi mogla izraziti razmjere da radim s nekim poput Al Pacina i da mi kaže “ovo nije igra za djevojčice Patrizia“, a zatim raditi sa Salmom Hayek koja je bila na mojoj strani u borbi protiv patrijarhalnog sustava.

Ovo je klackalica u kojoj je ona bila na sredini i na kraju se samo prevrnula skroz u drugom smjeru i izgubila razum.

O JAREDU LETU

Uživala sam raditi s Jaredom, bio je divan na setu i jako predan svojoj ulozi.

Jako ga cijenim jer ja također volim ostati u liku tako da smo se super zabavljali zajedno nikad ne izlazeći iz likova.

Dao je vrlo hrabru izvedbu, također nije lako nositi protetiku govorim iz vlastitog iskustva tijekom mog albuma Born this way, može biti vrlo klaustrofobično. Stvarno je toliko toga radio da oživi svoj lik, a također je bio drag prema svima oko sebe i stvorio je stvarno simpatični lik.

O ADAMU DRIVERU

Bilo je užitak raditi s Adamom, mislim da je on jedan od najbriljantnijih glumaca na svijetu. Mislim da ima pristup scenariju bez premca.

On je emotivni intelektualac koji je duboko uvjerljiv.

Bilo je divno upoznavati ga, cijenila sam to što je radio sa mnom kao s nekim tko je bio u liku cijelo vrijeme, da je za mene našao vremena.

PORUKA GLEDATELJIMA

Mislim da bi ljudi trebali ići u kino pogledati ovaj film jer ne samo da se razlikuje od bilo kojeg talijanskog filma kojeg sam ikada gledala ili bilo kojeg filma o talijanskoj obitelji, toliko je zabavan i duhovit a u ovom gotovo post covid svijetu svi zaslužujemo smijeh. Smijeh praćen suzom, teški trenutak nakon kojeg slijedi radostan te uzdah olakšanja.

Mislim da bi ljudi trebali izaći pogledati ovaj film jer će se stvarno dobro zabaviti.

Film je kao neka luda vožnja i svaka sekunda je zabavna.

