Doživjeli su svašta, ali humora im definitivno ne nedostaje!

Zamolili smo vas da s nama podijelite svoja iskustva s online dejtanjem i niste nas razočarali. Nažalost, priča sa sretnim krajevima nema napretek, ali to nije nikakav razlog za odustajanje. Sigurni smo da ste naučili sve trikove pomoću kojih ćete postati mnogo uspješniji u traženju ljubavi putem interneta i da vas srodna duša čeka već u nekom od idućih swipeova. Naoružajte se zerom strpljenja, Orbit žvakaćim gumama i dočekajte svoj sretni holivudski poljubac spremni!



Imena smo, radi zaštite podataka i diskrecije, izmijenili, ali vaše priče, dakako, nismo dirali.

Ivana

Izašla sam na spoj s jednim likom nakon nekih dva tjedna povremenog dopisivanja preko Tindera. Kao čini se simpa, iako me dopisivanjem nije baš nešto impresionirao.



I nađemo se tako se mi u kafiću. Ja naručim kavu, on lupa po pivi da se ne skuži da se samo "nadovezao". Uživo mu baš razgovor nije išao, ali mu je zato namigivanje bila jača strana. I okej, popijemo mi rundu, a on predloži da odemo do drugog birca koji ima bolju glazbu. Rekoh, može.



Dolazimo mi tamo, stolovi su visoki i frajer sjedne nasuprot mene. Udaljeni smo, brat bratu, oko metar i pol. I frajer opet naruči pivo. Rekoh, ajde i ja ću ovaj put jednu. Da se razumijemo, cijelu večer on meni namiguje. U jednom je trenutku došlo je do zasićenja s moje strane. Pitala sam ga je l' on to ima tikove ili samo voli namigivati. Kaže on meni da on to stalno radi, da tako pokupi puno cura.



Ja se opalila smijati, kao - daj me ne zaje*avaj. Kao, kaj cure fakat padaju na to? I kaže on meni da da i počne namigivat curama okolo i veli ajmo se kladit da ću jednu pokupiti. Ja opet prasnula u smijeh. Kažem može, zašto ne. Frajer se fakat uživio u namigivanje, kaj mi je bio znak da odem. I sve pristojno odradim. Kaže on javit ću ti se u vezi oklade i ja odem. Kroz par sati, meni stvarno dolazi poruka da je nekog pokupio i poslao mi je sliku i snimku koju ofc nisam pogledala i momentalno ga izbrisala!