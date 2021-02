Mislite da su ljubavne priče s Tindera laži?

Dopustite nam da vas razuvjerimo, a usput ćemo vam objasniti i mehanizam prema kojem Tinder spaja ljude

U ovom brzom svijetu u kojem je internet vrhovni vladar naše stvarnosti maksimalno nam je olakšana i ubrzana čak i potraga za ljubavi. No, jesu li to samo brzinska i površna poznanstva koja služe za pražnjenje naših primarnih fizioloških potreba ili se na platformama za upoznavanje ipak može upoznati i ljubav života?



Da, većina cinika će vjerojatno tek odmahnuti rukom, nonšalantno uzeti dvije Orbit žvakaće gume – jer dvije su više kul od jedne, i reći kako je romantika ionako odavno umrla, ali dopustite nam da vas razuvjerimo. Donosimo vam dvije priče stvarnih ljudi koji su se upravo zahvaljujući Tinderu povezali sa svojim srodnim dušama.

Sudbinski swipe

Tamo još početkom 2019. godine, kad je svijet još uvijek bio ljepše mjesto, Monika i Stjepan činili su tek kap u moru ljudi koji su koristili Tinder. Ono što je Stjepana natjeralo, kako kaže, da Moniku swipea desno bio je njen prekrasan osmijeh. Ona mu nije ostala dužna.



„Pozdrav“.



Bio je to mali korak za Moniku, ali veliki za njihovu budućnost. Koja je skoro propala. Jer se, kako to obično biva, Stjepan nije povratno javio danima. Kako se to popularno kaže, istraživao je druge mogućnosti.



No, jednom kad se razgovor zakotrljao, nije bilo povratka. Monika je sa Stjepanom mogla razgovarati kao s rijetko kime prije njega. Kroz poruke su se dotaknuli svega i svačega (uključujući dileme koji je kome Orbit okus žvakaćih guma najdraži) i shvatili da imaju sličan smisao za humor, iste životne ciljeve i savršeno preklapanja rupa u rasporedu za prvi spoj.

Prvi spoj nije bio ništa posebno, ali je bio dovoljan da se dogovore za drugi. Monika se Stjepanu sviđala više nego on njoj, ali se Stjepan pokazao pravim džentlmenom što je Moniki očito bilo dovoljno da se vide opet.



Prije nego što su službeno obznanili da su u vezi nalazili su se puna dva mjeseca. Neobavezno, kako se to danas voli reći. Na izmaku smo 2020., a oni su još uvijek zajedno.

Od Tindera do vječnosti

Ana je samohrana majka koja je navikla na to da momci s Tindera, jednom kad saznaju za njenu situaciju, daju petama vjetra. Zato je, kad ju je Tinder spojio s Martinom, bez ikakve zadrške pričala o svojoj kćeri kao i sitnim estetskim korekcijama kojima se podvrgnula. Bilo joj je svejedno jer je bila sigurna da će Martin, kao i mnogi drugi prije njega, samo nestati.



To se nije dogodilo. Umjesto toga, ovaj je Tinder match naredna dva tjedna proveo u svakodnevnoj komunikaciji. A onda su sjeli na kavu. Prije toga su dah, kako se i priliči, osvježili Orbit žvakaćim gumama.



Ana, još uvijek uvjerena da će Martin pobjeći prvom prilikom, dejtu nije pridavala osobito značenje. Štoviše, „uspjela“ je i zakasniti i to čak sat vremena. Martin ju je strpljivo čekao za stolom. Tijekom razgovora koji je uslijedio nije joj ni na koji način sugerirao da je ljut zbog njenog kašnjenja.

Prošlo je neko vrijeme prije nego što su obznanili svoju vezu, ali to nije čak niti najbolji dio njihove priče. Kad su pregledavali fotografije djetinjstva shvatili su da se znaju mnogo dulje nego što su mislili.



Samo što je Ana Martina kao sedmogodišnja djevojčica mrzila zato što je krao jabuke iz vrta njenog djeda. Malo je znala da će jednom biti sretno udana i majka djeteta čovjeka koji joj je u djetinjstvu bio ravan državnom neprijatelju.

Platforma koja je promijenila svijet

U ovom modernom svijetu u kojem živimo je offline, odnosno face to face komunikacija u prilično kratkom vremenskom periodu prošla priličnu promjenu. Taj se golemi skok u najvećoj mjeri može pripisati online komunikaciji. A do promjena o kojima govorimo nije došlo samo na privatnom ili profesionalnom planu, te su se promjene odrazile i na romantične planove ljudi, odnosno na načine na koje upoznajemo svoje partnere.



Pritom je ključnu ulogu odigrao Tinder, kao i njemu slične platforme za upoznavanje ljudi. Savršen je to alat za preživljavanje u kulturi instantnog zadovoljavanja potreba u kojoj živimo. Brzina i jednostavnost koju ova platforma nudi svojim korisnicima dokida potrebu za teškim odlukama.



No, kad se sve zbroji i oduzme, ne možemo si ne postaviti pitanje je li ovo fenomen koji bismo trebali prihvatiti objeručke ili mu ipak pristupiti s određenom dozom skepse.



Premda Tinder koriste sve generacije, istraživanja pokazuju kako je ipak najpopularniji među milenijalcima. Nećemo sada ovdje opisivati kako profili kojima se predstavljamo na Tinderu izgledaju niti pak kako se ova platforma koristi.



Statistički podaci nam ionako otkrivaju kako većina nas to zna jer smo u nekom trenutku Tinder, ako ništa drugo, barem „testirali“. Dovoljno je se zahvaljujući Tinderu svaki tjedan realizira više od milijun i pol spojeva. To znači da na dejt ode barem tri milijuna ljudi koji su se spojili upravo zahvaljujući Tinderovom algoritmu.

Kako Tinder funkcionira?

No, jeste li se ikad zapitali, stvarno zastali i razmislili, po kojem nas to točno principu ova platforma spaja? Možda ne znamo točan broj ljudi koji svake sekunde dnevno uživaju u Orbit žvakaćim gumama, ali zato znamo da Tinder trenutačno aktivno koristi više od 50 milijuna ljudi. Neki su pametni ljudi morali dobro promisliti o tome koje će parametre koristiti da bi povezali kompatibilne ljude. I možda se začudite kad čujete da primarni faktor nije nečija privlačnost. Ne, Tinder se umjesto toga (uz kategorije udaljenosti, spola i seksualne orijentacije) vodi za poželjnošću ljudi.



Suma svih tih parametara naziva se ELO algoritam. Riječ je o kompleksnom algoritmu koji je ime dobio prema Arpadu Elou koji ga je incicijalno razvio za rangiranje i sistematizaciju igrača u šahu. Možda ste, poput milijuna drugih ljudi, pogledali Damin gambit pa ćete znati o čemu je otprilike riječ. Uglavnom, znamo da Tinder koristi neki oblik ovog algoritma, ali točne sastojke ovog recepta Tinder od javnosti skriva otprilike kao zmija noge.



Pa ipak, pretpostavlja se da broj likeova koje neki profil skupi ujedno služi i kao svojevrsni boost. Zašto onda poželjnost, a ne privlačnost? Dobro pitanje. Tinder, naime, ne zna jesmo li se za nekoga odlučili na temelju fotografija kojima nam se predstavio ili na temelju teksta kojim se je opisao što znači da je nečija osobnost potencijalno jednako važan faktor igre kao i njegov izgled.



Osim toga, ELO algoritam u obzir uzima još niz dodatnih faktora. Recimo, koliko smo izbirljivi – listamo li udesno sve ili nikoga ili koliko se često zapravo javljamo ljudima s kojima nas Tinder spoji. Fun fact, učestalost stupanja u komunikaciju je za poželjnost mnogo važnija od podatka koga ili koliko često bacimo u desni koš. Tinder, naime, nagrađuje ljude koji su aktivniji na platformi tako što ih češće vraća u špil profila koji se vrte. Uz Orbit žvakaće gume stopa uspjeha dodatno raste, ako želite još malo kreativne statistike kao ohrabrenje i poticaj.

Tehnologija koja povezuje ljude

Drugi zanimljiv aspekt, kad govorimo o Tinderu, je činjenica kako se spajaju ljudska potreba za povezanošću s drugim ljudima i mašine. Ljudi, recimo, društvene mreže koriste poglavito kako obogatili svoju mrežu kontakata bez obzira na to radi li se o tome da ostanemo u kontaktu sa starim znancima, podijelimo ideje (forumi, komentari) ili utječemo na nečije tuđe odluke – AKA influneceri. Tinder nam pomaže da upoznamo nove ljude.



Tinder, evidentno, nije čovjek. To je kompleksni program koji radi po principu automatizma te baš, poput svih ostalih društvenih mreža, na temelju algoritama izvršno uređuje virtualnu društvenost koju konzumiramo. I toga se ne treba bojati. Govorimo o principima koji nam omogućuju komfor na koji smo navikli.



Nema tu nikakvih teorija zavjere niti mikročipova koji će nam promijeniti svijest. Razvojem tehnologije ona i sama postaje sve društvenija i ljudskija. Primarni cilj ove tehnologije je povezati ljude. I, kao što se može iščitati iz niza ljubavnih priča sa sretnim ljubavnim završecima, to joj ide jako dobro.

Zašto je Tinder okrenuo svijet nabolje?

Ponekad jednostavno treba prihvatiti činjenicu da s novim vremenima dolaze i nove norme i tradicije. Upravo je to slučaj s Tinderom. Neosporno je da je ova platforma od početka stoljeća naovamo drastično promijenila naše navike „dejtanja“. Prvo je tu brzina kojom se ljudi danas spajaju. Pitajte svoje bake i djedove ili se, ako ste dovoljno stari, pokušajte prisjetiti koliko vam je nekad trebalo da se povežete s nekim.



Osim toga, nije bilo garancije da će ta osoba pokazati recipročan interes pa su samim time šanse da vas netko odbije i povrijedi vam ego (nerijetko u javnosti) bile neusporedivo veće. Sve što je danas potrebno da bismo doznali bilo što je jedna poruka. Razvojem tehnologije povezivost postaje sve brža i dostupnija.

Okej, nećemo se sad lagati da na ovom području uvijek i svugdje cvjetaju ružice. Ne. Psiholozi s dobrim razlogom ističu kako je razvoj tehnologija doveo do zahlađenja odnosa te doprinio njihovoj plitkosti. Pa ipak.



Važno je iz vida ne izgubiti činjenicu kako je tehnologija, bez obzira na to koliko ona bila napredna, i dalje samo alat koji smo stvorili kako bismo se mogli brže i efikasnije povezati neovisno o tome upoznajemo li nove ljude, razmjenjujemo li znanje i iskustva ili šaljemo li svojim poslovnim partnerima ogromne količine podataka čije bismo dospijeće još pred svega par godina čekali danima, ako ne i tjednima. Sve nam je to, na kraju, omogućio razvoj mreža.