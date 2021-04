Cyber sigurnost kao ključan element

Što hakeri zapravo žele?

Ali ono što hakeri zapravo žele, više nije novac. Barem ne primarno. Žele se dokopati informacija potrošača kojima raspolažete – kao što su to IBAN, OIB, brojevi kreditnih kartica i druge osjetljive informacije. A ako nudite bilo kakve usluge putem interneta, onda su to sve osjetljivi podaci koje ćete negdje morati imati spremljene. To je vruća roba koju hakeri zatim mogu prodati ili vama ili bilo kome drugome tko će za njih ponuditi više od vas.

Razlog? Nije u pitanju samo reputacija tvrtki, koja vrtoglavo pada svaki putkad se dogodi hakerski napad. Riječ je i o podacima koje prema zakonu morate štiti, a kazne za curenje takvih podataka su paprene. One mogu iznositi i do četiri posto vašeg ukupnog prihoda!

Ono što se zasigurno neće promijeniti, bez obzira na to kad se vratili u staro normalno, je činjenica da ćemo i dalje poslovati u digitalnom okruženju i to sve intenzivnije. Još jedna stvar koja se neće promijeniti je da će zbog toga biti i sve više onih koji će pokušati to iskoristiti na svoju korist, a vašu golemu štetu. No, ono što se može promijeniti i što bi se svakako trebalo promijeniti je činjenica da svi mi moramo podizati sigurnost u takvom poslovanju.

Neovisno o tome kakvim sustavom upravljate, jeste li samozaposleni ili vodite golemo poduzeće, od ključne ja važnosti da vodite računa o sigurnosnim protokolima rada u digitalnom okruženju. Veći sustavi, dakako, na raspolaganju imaju i više resursa, no to ne znači da i one tvrtke koje si možda ne mogu priuštiti čitave odjele IT stručnjaka koji će se baviti samo zaštitom cyber sigurnosti moraju biti prepuštene milosti i nemilosti hakera.

Štoviše, postoji čitav niz stvari na koje možete obratiti pozornost kako biste se zaštitili. Redovito mijenjajte svoje lozinke, provjeravajte njihovu razinu jačine, pazite kome dajete pristup uvida u osjetljive podatke, pozorno pratite mailove koje otvarate, uložite u kvalitetan antivirusni program. Ili jednostavno potražite neko sustavnije rješenje koje će vas štititi na nekoliko razina i od nekoliko različitih tipova hakerskih provala istovremeno. Samo pazite da rješenje za koje se odlučujete bude pouzdano.

Danas se takvih rješenja na tržištu nalazi mnogo, ali rijetko koje uživa povjerenje kakvo u poslovnoj zajednici uživa Windows Security Center.