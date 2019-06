Izgradite uspješan osobni brend: uz ovih šest savjeta pokažite da ste drugačiji od konkurencije

No otkud početi?

Naprosto, ispričati dobru priču o tvrtki bilo koje veličine isto je što i ostaviti dobar prvi dojam na razgovoru za posao ili na prvom dejtu. Dojam je to koji vas prati godinama u online i offline svijetu pa se tome treba ozbiljno i posvetiti.

Prošećite jedan dan glavnim trgom ili bilo kojom lokacijom na kojoj je smješteno puno dućana. Najprije zastanite i zatvorite oči, ostanite tako deset sekundi i nakon toga otvorite oči i okrenite se za 360 stupnjeva. U toj brzini nećete uspjeti pročitati sve nazive iz izloga dućana, no po bojama njihovog loga pogodit ćete točno koji brendovi imaju dućane na tom mjestu. Isto toliko sekundi trebalo bi vam da shvatite da je slika na kojoj nekoliko ljudi različitih rasa pozira odjeveno u šaroliku odjeću reklama za Benetton, tvrtku koja je poznati borac za jednakost među ljudima.

Izgraditi brend, posebice kada je riječ o srednjem i malom poduzetništvu, krucijalna je stvar. To je ono što će vas predstavljati, promovirati i prodavati na tržištu. Ne razumijete?

Vidite li na istom papiru tri crte u formaciji trokuta, bijelu jabuku s odgrizenim dijelom i natpis ‘Just do it’, sigurno nećete pomislili kako je netko u trenucima dokonosti postao iznimno kreativan, nego će vašom glavom odzvoniti Adidas, Apple i Nike. Ove tri tvrtke vrlo su jasno izgradile svoj brend i utkale ga u ljudsku svijest pa vam za prepoznavanje njihova imena neće trebati više od nekoliko sekundi, odnosno samo kratki pogled na njihove osnovne boje.

Onoga trena kad birate ime koje će predstavljati vašu tvrtku morate razmišljati pet koraka unaprijed. Želite li da vas pamte kao velikog stručnjaka, kao pouzdane, brze i efikasne, precizne, jeftine, kreativne, pet i kids friendly ili kao razigrane, možda i ekskluzivne? Odmah na startu, kad započinjete poslovanje, razmislite u čemu ste drugačiji i najbolji te što su vam prioriteti i osnovne vrijednosti. Napravite listu najvažnijih stvari i slijedite je korak po korak.

Primjerice, Danijela je otvorila tvrtku za zdrav život i stvorila brend Fat Killer. Osobna je trenerica, no za razliku od drugih osobnih trenera, do svoje cca 20 godine života imala je problem s kilažom i bila je pretila. Stvorila je program kojim je uredila svoj život, a nakon što je izborila bitku s kilogramima, danas svoj program prodaje klijentima koji imaju malo vremena, puno obveza i kilograma. S njima dijeli vlastito iskustvo te im tako ulijeva povjerenje te pokazuje sućut i razumijevanje. Baš kao i uspjeh Danijelinih klijenata, dobra vizija oslanja se na dobru i originalnu priču, iskustvo, ustrajnost i kontinuitet; autentičnost, predanost i povjerenje. To je vaš prvi korak.

2. Druga stepenica su ljudi, zbog njih postojite

Da, da, svi želimo prodati više, raditi više, zaraditi više, no nemojte zaboraviti da tamo nećete stići bez ciljne skupine – klijenata i poslovnih partnera (ako se radi o B2B) te kupaca (B2C). Da biste poznavali sebe, morate poznavati vaše ljude, upoznati njihove preferencije i navike te zadovoljavati njihove želje i potrebe.

Onoga trena kad doznate tko je s druge strane moći ćete oblikovati svoju viziju te je u obliku usluge i prodajnih kanala ili u konačnici kampanja na Facebooku ili Googleu, e-maila ili newslettera poslati na prave adrese. Dobro poznavanje ciljane skupine rezultirat će povećanim prometom na vašoj webstranici, većom potražnjom vaših usluga preko tražilica i društvenih mreža te većim brojem konverzija.

Kako odrediti ciljnu skupinu? Uz pomoć ovih savjeta stvorite nekoliko svojih kupaca i zamislite da se obraćate upravo njima. Najprije podijelite svoje klijente u tri osnovne kategorije: one koji vam plaćaju, one koji potiču druge da vam plate, vaše vjerne suradnike i sljedbenike.

Za svaku od tri kategorije najprije napravite detaljnu podjelu na osnovu: mjesta življenja, starosne dobi, spola, navika, hobija, naobrazbe…

Pokušajte biti toliko detaljni i precizni da smislite što vaša izmišljena osoba voli jesti i kako se odijevati. Ako će to pomoći, nacrtajte je na papir, a zatim joj dodijelite običaje, osobine, rutine. Sve to odvest će vas do mogućih želja i problema koje vaš biznis može riješiti i tu ćete pronaći svoj ton za komunikaciju s njima (tzv. ton komunikacije brenda). Novostečena znanja koristit ćete u komunikaciji i na tome u budućnosti graditi svoj brend, sve dok ne pomislite da je vrijeme za potpuni zaokret ili rebranding.