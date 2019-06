UNDISCOVERED CENTRALNA HRVATSKA

Grad u kojem anđeli spavaju

Varaždin danas mnogi znaju kao prijestolnicu sjeverozapadne Hrvatske, no tek bi se malobrojni na nekom kvizu prisjetili da je Varaždin nekad bio i glavni grad Hrvatske. Smješten strateški između Međimurja i Zagorja ovaj je barokni arhitektonski biser osobit je po još nečemu. Ne može se, naime, svaki grad na svijetu pohvaliti činjenicom da upravo u njemu spavaju anđeli.



A većina se zasluga za to može pripisati varaždinskom umjetniku Željku Prstecu. On, naime, već godinama u svom slikarstvu inspiraciju crpi upravo iz tih biblijskih bića pa tako za sebe kaže kako su anđeli u njegovim radovima jednako prepoznatljivi motivi kao što su to mrtve prirode s jabukama za Cezannea, suncokreti za van Gogha ili lopoči za Moneta.



Ovaj je zaljubljenik u klasični barokni motiv, a anđele se zaista tako može nazvati budući da ih se može pronaći u većini djela iz tog razdoblja, nakon dugogodišnjeg planiranja u tišini 2011. konačno uspio svoju ideju pretočiti u stvarnost. Otvorio je Muzej anđela. I ne dajte se zavarati biblijskim nazivom ove institucije. Taj slatki muzejčić nema apsolutne nikakve veze s Crkvom niti pak religijom. Namijenjen je svakome.





Sve nijanse anđeoske ljepote

Sam postav muzeja užasno je zabavan i šaren. Prilikom uređenja mislilo se na svaki pa i na najmanji detalj, a eksponati koje izlažu pristigli su im iz čitavog svijeta. Mi smo, moramo priznati, kao veliki zaljubljenici u umjetnost ondje iznimno uživali.



No poduzetni varaždinski slikar nije stao s izlaganjem anđela samo u svom muzeju. On je svoje krilate kreature proširio po čitavom gradu, a najviše ih se ipak skupilo u jednom slikovitom prolazu "Anđelinjaku", gdje posjetitelja istovremeno u tišini obasjani svjetlima pozdravlja čak pedesetak anđela.