JESTE LI SPREMNI ZA NEVJEROJATNE POPUSTE?!

Black Friday nastao je 1929. nakon kraha njujorške burze i početka Velike gospodarske krize. Nakon toga su neki trgovci organizirali dan s raznim popustima kako bi potaknuti potrošače na kupnju. Ovaj događaj je postao toliko popularan da se i danas Black Friday smatra najpopularnijim shopping događajem godine i obilježava početak božićnog šopinga. iRobot, vodeći svjetski proizvođač robota za kućnu uporabu, ove godine pripremio je nezaboravne popuste na određene proizvode povodom Black Fridaya! Pogledajte ponudu i odaberite za sebe savršenog kućnog pomagača što prije jer količine su ograničene!

Robotski usisavač iRobot® Roomba® 694 Vaš je partner u osiguravanju čistoće Vašeg doma. Opremljen nizom inteligentnih senzora i moćnim sustavom čišćenja, robotski usisavač Roomba® uspješno se nosi sa svakodnevnom prljavštinom, prašinom i dlakama kućnih ljubimaca tako da se možete usredotočiti na sebe i svoje slobodne aktivnosti. Iskoristite BLACK FRIDAY popust te kupite Roombu 694 po akcijskoj cijeni od 1.699 kn (redovna cijena 2.799 kn).

Roomba i3(i3158) prilagođava se vašim životnim navikama i sluša vaš glas, tako vam omogućuje da sve svoje slobodno vrijeme provedete u šetnji, na kavi s prijateljicama, u društvu obitelji. Zaboravite na usisavanje i maksimalno uživajte. Serija robotskih usisavača Roomba i3 ima novi moderni dizajn i puno novih naprednih značajki. Ovaj model razumije vas i vaš dom, te vam olakšava vaš život. Iskoristite BLACK FRIDAY popust te kupite Roombu i3(i3158) po akcijskoj cijeni od 2.699 kn (redovna cijena 3.899 kn).

Roomba i7156 može se pohvaliti i Smart Mapping tehnologijom. Naime, ova vrhunska tehnologija omogućuje joj pamćenje rasporeda Vašeg doma i čišćenje po prostoriji ili katu. Bez obzira radi li se o kuhinji, dnevnom boravku, spavaćoj sobi ili čak prvom, drugom ili trećem katu omogućuje Vam čišćenje zadane prostorije i određivanje vremena čišćenja. Za čišćenje još većeg broja različitih površina Roomba i7156 predstavila je i poboljšane dvojne gumene četke. Uz premium trofazni sustav čišćenja, one su tajna njenog moćnog čišćenja. Iskoristite BLACK FRIDAY popust te kupite Roombu i7(i7156) po akcijskoj cijeni od 3.999 kn (redovna cijena 6.999 kn).

Uz moderni dizajn i puno naprednih značajki, serija i3+ uključuje i bazu za automatsko pražnjenje spremnika pa na usisavanje ne morate pomisliti i po nekoliko mjeseci. Uz sustav automatskog pražnjenja spremnika Clean Base® koji uređaju i3+ omogućuje da se sam prazni i do 60 dana. Vrećice AllergenLock hvataju i zadržavaju 99 % peluda i plijesni. Iskoristite BLACK FRIDAY popust te kupite Roombu i3+(i3556) po akcijskoj cijeni od 3.999 kn (redovna cijena 5.899 kn).

Braava učinkovito čisti i pere podove u kući. Korisnik jednostavno instalira željenu tkaninu - bilo za mokro ili suho čišćenje - robotski stroj za pranje pruža sve ostalo. Brava jet m6 robotski čistač koristi iAdapt® 3.0 s vSLAM® tehnologijom i Smart Imprint ™ mapiranje kako bi dobila plan prostorija kuće, omogućujući korisniku da odabere područja koja želi očistiti i postavi raspored čišćenja. Početak čišćenja robotskim usisivačem može se pokrenuti putem aplikacije iRobot HOME ili pomoću gumba CLEAN. Iskoristite BLACK FRIDAY popust te kupite Braavu jet m6138 po akcijskoj cijeni od 3.899 kn (redovna cijena 5.399 kn).

Roomba Combo je 2 u 1 robotski usisavač i perač podova. Umjesto vas usisava prašinu, prljavštinu i ostatke s glatkih podova i sagova služeći se četkom u obliku slova V i snažnim usisom. Četke za brisanje rubova skupljaju ostatke uz zidove i iz kutova. Sustav pranja vlažnom krpom služi se tkaninom od mikrovlakana posebne rebraste teksture. Možete prilagoditi čišćenje uz pomoć tri načina pranja. Kad je podloga za mokro pranje skinuta uređaj samo usisava. Kad je podloga postavljena i tank je napunjen vodom uređaj može usisavati i prati glatke površine. Iskoristite BLACK FRIDAY popust te kupite Roombu Combo po akcijskoj cijeni od 2.199 kn (redovna cijena 2.899 kn).

Požurite i iskoristite veliku Black Friday ponudu iz iRobota koja ove godine traje od 26.11. do 29.11.2021. ili do isteka zaliha na iRobot Hrvatska prodajnim mjestima (iRobot kiosk u Arena centru u Zagrebu i iRobot kiosk u City Center One u Splitu) te na webshopu www.irobot.hr.

Za više informacija obratite nam se na telefon 01/5619 242 ili email info@irobot.hr.

Požurite jer količine su ograničene!