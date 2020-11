NATIVE

Predstavljamo vam ženu koja je pronašla pravi recept za uspješnu karijeru, ostvaren obiteljski život i pomoć drugima

Marija Mamić, voditeljica smjene u T Centru

1. Opiši nam ukratko posao kojim se baviš, ali tako da te ljudi razumiju.



Trenutno radim na poziciji voditeljice smjene u T-Centru West Gate. Od svih uloga koje ova pozicija nosi, a zaista ih ima puno, najviše volim isticati motivatorsku. Dosta volim motivirati kolege jer i sama volim biti okružena ambicioznim osobama.



Ljudi koji su motivirani i natjecateljski orijentirani najčešće izlaze iz svoje comfort zone i onda daju maksimum od sebe i pokazuju s kojim potencijalom raspolažu, a da ponekad nisu niti svjesni toga.



2. Tvoj karijerni put kroz nekoliko crtica!



Bilo je to 2007. godine kada sam dobila posao preko student servisa. Kroz godine sam, zahvaljujući rezultatima kojima sam pridonosila uspjehu našeg prodajnog mjesta, napredovala na razne načine te 2015.godine postala voditeljica smjene u West Gateu. Moj karijerni put obilježila su razna pozitivna iskustva, a svakako bih istaknula programe nagrađivanja koji su izvrsna motivacija – jednom smo prilikom kao najuspješniji tim osvojili putovanje na Tenerife.



Nadalje, kako je HT dio DT Grupe, imamo izvrsne programe edukacija i raznih natječaja. Tako sam zajedno sa svojim timom ove godine osmislila projekt koji je zaslužio pobjedu na međunarodnoj razini, a koja nam je osigurala daljnju implementaciju naše ideje.



3. Što te najviše motivira za daljnji razvoj?



Ono što me u mome poslu čini sretnom su definitivno kolege s kojima sam okružena. Ja ih često zovem stručnjacima. Zaista vjerujem da tko god radi, na bilo kojoj funkciji, je stručnjak u svome poslu i zaslužuje biti dio HT tima. Ti ljudi su mi inspiracija za dosadašnje rezultate koje sam postigla, pogotovo ove godine.



Moj tim T-Pulse je ovogodišnji pobjednik Tomorrow Lab-a s idejom T-Verify tadašnji član Uprave za europski segment DT Grupe komentirao …



“Congratulations on your achievements in our “Tomorrow Lab”. Out of the 50 active teams, your ideas shined through in the pitching sessions. Together with the sponsors of your strategic pillars, your ideas have been selected as the ones with powerful business potential for DT Europe. … best Srini. Meni nema veće motivacije.



Ljeto sam provela kao dio DT UQBATE programa, gdje sam dobila stipendiju na 3 mjeseca i razvijala ideju Virtualna klinika za „novo normalno“ . Kako je stipendija završila, a projekti su još uvijek u razvoju, njima se posvetim u svoje slobodno vrijeme. Kako bi bila još uspješnija i proširila ono što sam do sada naučila, trenutno sam na treningu za Digital Marketing Basics pa se nadam da ću znanje koje ću tamo steći uspješno iskoristiti za marketing kampanju za Virtualnu kliniku. Samo je nebo granica. Volim biti dio HT brenda i braniti Magenta boje s FrontLine-a.



4. S kakvim se izazovima susrećeš na svom poslu?



Kad si dio Front line tima, onda si i dio svakodnevnih izazova. Bitno je ostati smiren i dobro promisliti o situaciji u kojoj se nađeš i pokušati napraviti da sve strane budu zadovoljne. Jako sam ozbiljna kada se radi o poslu i zadanim ciljevima pa u određenim situacijama, pogotovo izazovnima, najviše pomognu „hladna glava“ i iskustvo. 5. Zašto baš rad u Hrvatskom Telekomu?



Raditi u kompaniji okružena tolikim stručnjacima jednostavno mora biti ispunjenje sna. A kada ta ista kompanija ulaže u svakog zaposlenika i nudi bezbroj edukacija kako bi mogli rasti i razvijati se u svojoj karijeri je, onda je odgovor jasan. U Hrvatskom Telekomu imam odličan tim s kojim super surađujem. Dopušta mi osobni razvoj i to je jedan od glavnih razloga zašto baš HT. ----



Ambiciozna sam, tvrdoglava i uporna. Veoma sam profesionalna. Timski igrač. Uvijek sam vesela i volim vjerovati da imam dobar smisao za humor.



Od hobija su mi nametnuli vožnju biciklom. Nametnuli kažem jer svaki put kad ekipa krene na neku rutu moram s njima, a ne želim im reći da uz posao i obiteljske obaveze koje imam oko svog sina i svoje kćeri, ponekad nestane daha. Zato tu je moj inat koji me gura naprijed. Kad ulovim slobodno vrijeme onda ga posvetim nekoj dobroj knjizi. Obožavam čitati. Moja najveća podrška i moja najveća motivacija je moja obitelj.



Kad sam bila mala maštala sam o tome da postanem pjevačica, ali se to nažalost nije ostvarilo. Danas, doduše, još uvijek sebi za dušu pustim glas u autu na putu prema poslu, ali prije toga obavezno provjerim da slučajno nekoga ne zovem.



Oduvijek sam samostalna pa sam i tijekom fakultetskog obrazovanja htjela biti financijski samostalna. Tijekom cijelog studiranja sam paralelno i radila. Bila su to izazovna vremena, ali jako puno naučite iz toga što vam kasnije pomogne i u životu.



A da ću se jednom baviti ovime čime se bavim danas sam u suštini zapravo znala oduvijek. Čovjek, naime, mora imati dvije stvari da bi uspio u svome cilju. Prva je sposobnost prepoznati pravu priliku, a drugo je ustrajnost. Zrno sreće je uvijek dobro došlo, ali ustrajnost je ta koja uvijek donosi prevagu. Zamišljala sam da ću biti najbolja u onome što radim, da ću uvijek raditi ono što volim. Biti okružena ljudima i svakodnevno učiti kroz situacije u kojima se nađemo je moj san.