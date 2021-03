NATIVE

Mislite da je karijera u korporativnom svijetu dosadna i jednolična? Donosimo vam priču žene koja će vas zasigurno razuvjeriti!

Raditi u kompaniji u kojoj je doista moguće izgraditi ozbiljnu karijeru iako se, kako se to kolokvijalno kaže, krenulo s dna hijerarhijske ljestvice činit će vam se možda kao dio nedohvatljivog američkog sna o koji desetljećima konzumiramo s filmskih platna.



No, da tome zaista ne mora biti tako potvrđuje nam naša iduća sugovornica – Tina Vranješ. Ona je sjajan primjer osobe koja je uz uporan rad i neprekidno učenje dogurala do šefice odjela u kojem je svoju karijeru započela još kao studentica.



U nastavku provjerite zašto i nakon više od desetljeća, koje je provela u HT, Tina i dalje s jednakim nepatvorenim entuzijazmom odlazi na posao.

Tina Vranješ, voditeljica Odsjeka za teleprodaju i savjetovanje korisnicima

„Kako bih se predstavila onome tko me ne poznaje“, započinje svoju priču naša protagonistica. „Osoba sam vedrog duha, ambiciozna, uporna, uvijek vesela i sa pogledom na ono što je pozitivno“, nastavlja kroz simpatična smijeh. Tina, inače, trenutačno radi kao voditeljica Odsjeka za teleprodaju i savjetovanje korisnika, a rodom je iz Osijeka, premda joj poštari račune već godinama dostavljaju na zagrebačku adresu.



Pored posla ju najviše vesele putovanja i upravo je to strast kojoj posvećuje najviše svog slobodnog vremena. „Trenutno ih je, doduše, manje, ali veselim se i nadam tome u što skorijoj budućnosti“, priča nam.

Kako bi svoj posao opisala nekome tko nikad nije čuo za tvoje radno mjesto?

Ovo radno mjesto je jako dinamično, uvijek puno izazova i novih pothvata, ali to me ujedno i veseli i ispunjava, posebno dinamika u prodaji. Uvijek je nešto novo i uvijek se nešto mijenja, te nikada ni ne može biti monotono i dosadno. Odjel je pun mladih i ambicioznih ljudi i to je ono što najviše volim u svom poslu, rad s ljudima.

Kako je tekao tvoj poslovni put?

Za sebe često kažem da sam dijete Hrvatskog Telekoma, već od studentskih dana sam voljela biti samostalna i neovisna i tako je započeo moj put ovdje kao agent u službi za korisnike. Kroz cijelo studentsko obrazovanje sam radila ovdje, te stekla veliko iskustvo i poznanstva za budući rad.



Kasnije me put odveo na teleprodaju, gdje sam ušla u svijet prodaje, prošla sve role koje se mogu proći i dalje sam trenutno ovdje, te radim kao voditelj odsjeka za teleprodaju i savjetovanje korisnika.

S kakvim se izazovima susrećeš u svom poslu?

Veliki izazov nam je bio covid period tijekom kojeg smo u iznimno kratkom roku pokazali da smo svi sjajan tim, koliko smo agilni i fleksibilni te da, kad udružimo snage, možemo osigurati siguran rad i okolinu za sve djelatnike, a isto tako biti uvijek tu za naše korisnike. Okolina i tim u kojem radim su odlični, uvijek smo tu jedni za druge i odlično surađujemo te sam ponosna što sam dio Hrvatskog Telekoma.

Zašto je Hrvatski Telekom idealni poslodavac?

Smatram da je Hrvatski Telekom odlično mjesto za rad jer ne samo što povezuje ljude, ovdje se naučiš odgovornosti, novim vještinama, komunikaciji kako sa kolegama, tako i s korisnicima i, najvažnije, svi imaju jednake šanse za razvoj i napredak.



Osim toga, puno je edukacija i platformi putem kojih možemo uvijek naučiti nešto novo i nadopuniti svoje znanje. Tako sam nedavno i ja završila edukaciju o umjetnoj inteligenciji, „Elements of AI“, koju smatram vrlo poučnom.

Karijerni put:



Listopad 2006-Prosinac 2010 – Agent u službi za korisnike

Travanj 2012-Siječanj 2017 – Voditelj tima za teleprodaju i savjetovanje korisnika

Veljača 2017-Studeni 2017 – Stručnjak za unaprjeđenje efikasnosti i kvalitete rada

Prosinac 2017-Veljača 2020 – Voditelj grupe za teleprodaju i savjetovanje korisnika

Ožujak 2020-trenutno – Voditelj odsjeka za teleprodaju i savjetovanje korisnika