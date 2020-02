10. From Here to Eternity

Film From Here to Eternity pripada takozvanom filmskom kanonu. To znači da je jako važan i da ga većina nas nije pogledala. Pa ipak, u nasljedstvo nam je ostavio makar jednu scenu koju je većina nas u nekom trenutku pokušala reinscenirati. Poljubac na pješčanoj plaži dok nam tijela nježno zapljuskuje more. Sad znate odakle korijen ove fantazije.