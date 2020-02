Karla

Davne 2000 i neke viđala sam se momka s kojim danas vjerojatno ne bih kavu popila jer nemamo apsolutno nikakvih zajedničkih tema za razgovor niti dodirnih točaka whatsoever. Ovako malo kad pogledam unatrag bili smo nebo i zemlja, ali on je bio lijep. Upoznali smo se ni manje ni više u restoranu, on je bio konobar. Stalno je šutio, ali je bio lijep. Da ne duljimo priču dečko je bio lokalni klošar, high as f**k 16/7 (but pretty). Otišli smo na nekoliko dejtova na kojima smo uglavnom pili sok i šutili, jer nije bilo tema, ali je bio lijep. Nakon cca petog soka u šutnji lepi me pratio doma. Ja sam inače bila mirna i povučena, ali znala sam da će se kad-tad desiti. Budimo realni, lepi je čekao do petog dejta. Tko zna, možda je bio i deseti, vrijeme leti kad je svaki dejt isti. I stojimo mi tako nasred ulice, ja mu objašnjavam da nema potrebe da me prati dalje, jer bi me moj konzervativni otac doživotno zaključao da me vidio s njim. Nisam mu to rekla tim riječima, jer i da jesam ne bi shvatio. I tako je odlučio da nema smisla više čekati i usred polurazgovora se nagnuo prema meni. Ja sam se izmaknula uz rečenicu „Znala sam!“ On s tri upitnika iznad glave nije odustao od svog nauma, kao „no means yes“. Ja sam ga odgurnula, a on je rekao „Drugi put je uvijek bolje“. Moja mala bahatost je odgovorila „Ili s nekim drugim!“ Ispalo je sve samo ne spontano. Otišla sam kući razočarana, a on zbunjen. Popili smo još koji sok poslije i otišli svatko svojim putem. Jadan čovjek.