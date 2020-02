Javili smo se par stručnjaka i pitali ih sve što vas je ikad zanimalo o ljubljenju i odnosima

Nataša Barolin Belić gestalt terapeutkinja, seksualna terapeutkinja, savjetnica za partnerske odnose Daniel N. BadBoy jedan od najcijenjenijih svjetskih savjetnika za dejtanje

Psihologinja o ljubljenju Poljupci su u književnosti, u romanima i pjesmama. Poljupci su u slikarstvu i na fotografijama. Puljupci su u filmovima i kazališnim predstavama. Poljupci su u intimi doma, na ulicama i parkovima. Poljupci su svuda oko nas. Jedan od meni najdražih prikaza poljubaca je početak i kraj filma “Love actually”, kada postajemo sudionici dočeka voljenih osoba na Londonskom aerodromu i gledamo mnoštvo poljubaca kao iskaza nježnosti, ljubavi, želje, radosti, ushita… Svatko od nas najvjerojatnije bi mogao ispričati koji je njen/ov najsenzibilniji doživljaj poljupca, bilo u umjetnosti, svom iskustvu ili mašti. Puljubac i pomisao na poljubac voljene osobe može izazvati žudnju, strast, iščekivanje. Ljubljene je ponekad uvod u veću intimnost, a ponekad cijela igra.



Nekad je poljubac dovoljan, npr. kad imate 16 godina i po prvi puta u životu dodirnete usne voljene osobe. Nekad je poljubac nedostižan, ako želite ljubiti osobu koja to ne želi ili koja to želi ali je jako daleko od vas i možda samo možete dodirivati ekran na kojem ju vidite. I znanost se malo pozabavila poljupcima i pokazala nam kolika je dobrobit od poljubaca i ljubljenja. Znamo da ljubljenje smanjuje stres – povećava lučenje oksitocina i smanjuje razinu kortizola. Razmjenjivanje sline povećava razinu dopamina, koji je odgovoran za osjećaj romantičnog povezivanja. Za vrijeme ljubljenja, mišići lica se istežu i skupljaju pa to dobro djeluje na njihov tonus. Jedno istraživanje provedeno u Japanu, pokazalo je da se kod parova koji su se ljubili oko 30 minuta smanjila razina alergena-specifičnog imunoglobulina (IgE), proteina koji potiču simptome poput kihanja i šmrcanja. Antropologinja Helen Fisher, autorica knjige Why Do We Love, Why Do We Cheat” kaže da je ljubljenje "alat za procjenu potencijalnog partnera". Naime, velik dio korteksa usmjeren je na preuzimanje osjeta s područja usana, obraza, jezika i nosa. Čak pet živaca prikuplja podatke iz usta i prenosi složene osjete poput okusa, mirisa, dodira i temperature.



Helen Fisher kaže da nam poljupci pomažu da pokažemo tko smo, što želimo i što dajemo kao i da prepoznamo to isto kod osobe s kojom se ljubimo. Većina će se složiti da im dodir usnica, poljubac u usne ima veće emocionalno značenje nego poljubac u genitalije. Nije to neobično jer od rođenja nas mame, tate, tetke, bake, djedovi, kume… ljube u oči, obraze, nosić… Kako rastemo tako u nama poljubac postaje znak dragosti, privrženosti, ljubavi, pokazatelj emocija. Poljubac je univerzalni govor tijela i nije mi poznato da postoji ili je postojala neka kultura koja je poljubac (dakako obostrano željen), smatrala aktom bilo čeg drugog osim naklonosti, dragosti, želje, ljubavi. Poljubac može biti i “ovlaš”, “hladan”, “neiskren”, “ukraden”.

Takvi poljupci u nama neće izazvati emociju ugode, dapače. Neki će nas takvi poljupci razljutiti a neki možda ražalostiti. Iako je tomu tako i dalje ostaje poljubac univerzalni simbol nečeg dragog, lijepog, željenog. Poljupci ponekad mogu biti dio smetnji u partnerskom odnosu. Imala sam na terapiji parove kojima je ljubljenje bio problem. Snošaj nije bio problem, ali ljubljene je. Npr. jedna osoba u paru je izbjegavala ljubljenje, a drugu je to jako boljelo. Došli su na terapiju jer je to postao njihov najbolniji problem i dosta su se svađali oko toga. Jedan drugi par je došao na terapiju jer se jedno od njih dvoje nije željelo ljubiti a razlog je bio u tome što je druga osoba “previša otvarala usta i bilo je premokro”.



Ovaj drugi par je brže i lakše riješio svoj problem jer se kod njih radilo samo o tehnici. Prvi par koji sam spomenula je osvjestio da je njihov problem dublji i ozbiljniji od samog ljubljenja. Osvjestili su da imaju problem intimnosti u odnosu. Radili smo nekoliko mjeseca i na kraju su oboje bili zadovoljni ostvarenim ishodom. Dakako, za njih je to značilo prihvaćanje međusobno drugačijeg doživljavanja intimnosti, ali bili su dovoljno motivirani da tu promjenu prigrle. I za kraj, evo savjeta jednog mladog, heteroseksualnog muškarca od 25 godina koji kaže: “Počnite vrlo lagano.



Ovlaš dodirnite njezine usnice svojima. Pomno pratite njezinu reakciju. Vrlo blago povećajte pritisak kad ona počne uzvraćati poljubac. Zatim vrškom jezika dotaknite njezine usnice. Ako ih rastvori, možete sasvim malo gurnuti jezik unutra ali ne pokušavajte joj silom otvoriti usta.” (iz knjige Kako raditi one stvari, Paula Joanidesa). I za kraj želim i vama i sebi da uživamo u poljupcima - u davanju, primanju i uzajamnom izmjenjivanju poljubaca kad god možemo i želimo. U slast.

šmekati nekoga udvarati se nekome primjer: Ajme, ovaj me šmeka – u smislu, sviđam mu se. barenje strastveno ljubljenje koje uključuje jezik gristi se izraz koji je koristila moja prabaka kad je na televiziji bila scena ljubljenja primjer: Djeco, žmirite. Grizu se.

Stručnjak za dejtanje o odnosima Tamo negdje na kraju srednje škole kada sam počeo izlaziti i imati prve ozbiljne susrete s curama, shvatio sam da im i nisam bio toliko zanimljiv i atraktivan, čak i predvidljiv i dosadan rekao bih. Tek sam počeo raditi na sebi, čitati knjige, razvijati osobnost, humor, socijalne i komunikacijske vještine. Naletio sam na nekoliko online foruma koji su se bavili tom tematikom pa mi je to dalo vjetar u leđa.



Od dečka koji je bio nezanimljiv i povučen u društvu došao sam do osobe koja ja centar energije i zbivanja u društvu. Danas muškarci imaju jako puno problema u području ljubavi. Nedostatak komunikacijskih vještina, nesigurnost u sebe te hrpa strahova ih sprječava da upoznaju nekoga. Pogledajte što se događa u noćnim klubovima danas. Nitko ni s kim ne razgovara, svatko ja na svom mobitelu i gledaju se sa sigurne distance. Moj tim čine psiholozi, stručnjaci za alternativu, fitness i prehranu. Imam i osobu za image consulting što je jako bitno. Mnogi dečki koji mi dolaze ne znaju se obući i ne drže do sebe.



Krajnji cilj nam je unutarnji i vanjski makeover. Iz pick upanja se razvila čitava jedna industrija u kojoj sam uspješan. Dva puta sam izabran za najboljeg pick up artista na svijetu, no danas to više nema veze s pick upom. Najvažniji je rad na sebi. Da bi neki muškarac bio uspješan kod žena, mora se posložiti u glavi, ličiti na nešto i dovesti se u red. Mora dobiti dvije najvažnije bitke u životu. Prva bitka je sa samim sobom, sa svojim strahovima, frustracijama, problemima i mentalnim problemima koja te koče. Tek kad tu bitku dobiješ, možeš kvalitetno pristupiti ženi, pomoći njoj da riješi svoje neugodnosti.