Predah od napornog puta potražili smo ondje gdje to nikad ne bismo očekivali

Pri ulasku u Makarsku polako nas već hvata noć. Iza nas je prilično dugačak dan. Izmoreni od cjelodnevnog snimanja i jahanja po zabačenim predjelima Lijepe naše, kojih se čovjek može domoći isključivo udari li planirano stranputicom, uzelo je svoj danak. Pa ipak, umoru nema mjesta. Sad tek kreće pravi novinarski posao. Valja odgovoriti na sve mejlove koji su se tijekom dana pirjali u inboksu. Valja obaviti niz telefonskih razgovora i potvrditi planove za sutra. A onda još i napisati tekst koji sumira dogodovštine proteklog dana.



Ma, nećemo se lagati. Postoje dani kad se stvari ne mogu nego ostaviti za ujutro. Svi mi dobro znamo da je to nikad nije dobra ideja i da bi ono što se može obaviti danas trebalo to danas i napraviti, ali moć iluzije je jedna od najjačih pokretačkih sila koje gone ljude. Stoga, umjesto da pišem u ruke uzimam svog najvjernijeg suputnika u ovoj avanturi – Samsung Galaxy Note10. Vrijeme je da se konačno istražim zašto svi toliko oduševljeno pričaju o njegovoj AR Doodle karakteristici.







Iskreno, nikad nisam bio od ljudi koji telefon koriste za išta doli poslovnih obveza – a ovaj se telefon tijekom puta pokazao kao genijalno rješenje za poslovne ljude koji većinu svojih obaveza moraju odrađivati s nogu – ali kad već bježim od posla, zašto ne. Dok naša katica za sve spokojno kljuca pred telkom, Nindža vrijedno prebacuje materijale s telefona. Zadovoljan je, kaže, snimljenim materijalom. Štoviše, ne može se načuditi koliko mu je snimanje s telefonom praktičnije od snimanja s glomaznim kamerama koje obično po cijele dane vuče na svojim ramenima.



AR Doodle, dakle. Vrlo jednostavna i efektna opcija telefona. Sve što valja napraviti jest S Penom u izborniku odabrati opciju i zabava može krenuti! Upali se kamera, ti izabereš lice koje ćeš ukrasiti S Penom, a tvoj Samsung Galaxy Note10 će odraditi svoju magiju. U svakom će trenutku prepoznati izabrano lice i pratiti ga smiješnim črčkarijama. Smijeh koji se orio apartmanom jednom kad smo savladali AR Doodle prenuo je iz sna čak i našu katicu. Nije mogao, a da se ne priključi zabavi!

Savršen kraj puta

Nekoliko mejlova, poruka i telefonskih poziva kasnije i vrijeme je za zasluženi počinak. Samo još da namjestim alarm. Ujutro me ipak čeka tekst koji treba isporučiti. Nakon ranojutarnje kave kreće nova avantura. Čeka nas čitav dan na Biokovu. Nindža skuplja opremu. Već u idućem trenutku viri iz automobila ne bi li svojim telefonom uhvatio najbolje kadrove. Vidite, postoji jako dobar razlog zašto ga zovemo nindžom.



Gore nas očekuje savršen dan. Cjelodnevno snimanje u takvim uvjetima nije nimalo naporno. Baterije su okej čak i nakon osam sati kontinuirane akcije. Fotografije za poludjeti. Iz priloženog to, uostalom, lako možete zaključiti i sami.



Zadnji dan snimanja. Osjećaji su pomiješani. Jest da smo umorni k'o konji, ali smo se nagledali i naistraživali Hrvatske koju nitko od nas dosad nije upoznao na taj način. Vrijeme je za brušenje posljednjih detalja. Morat ćemo gerilski. Čeka nas odiseja. Od Makarske do Zagreba prije nego nas proguta noć.

Imotski, Sinj, izvor rijeke Cetine, Knin, Obrovac. I sve to prije nego ćemo se uopće dokopati krune naše 10-dnevne avanture – legendarne Majstorske ceste. Polako se penjemo. Prvi dio ceste koja je stoljećima povezivala Dalmaciju s Likom je asfaltiran. Veći dio nije. Polako se penjemo na Velebit. Ispod sebe ostavljamo izlaz iz tunela sv. Rok. Zrak postaje sve rjeđi. Ništa zato. Iskačemo iz auta svako toliko i telefonima hvatamo svaki detalj koji možemo. Zavlačimo se u kuće, penjemo se po hridima. Naši telefoni sve strpljivo bilježe. Vjerojatno i oni znaju da nas nakon idućeg uspona čeka zasluženi predah.

Fotografija napravljena sa Samsung Galaxy Note10 | 10+ pametnim telefonima dorađena upotrebom S Pen olovke