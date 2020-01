Dosad ste imali priliku pratiti nas kako se kupamo u šalici velebitskog mlijeka, kako se liječimo od artritisa u ledenom moru te kako istražujemo mračne tajne hrvatske povijesti. I, budimo realni, štošta drugo. Dobro, vremenske nas prilike nisu osobito mazile, no mi smo se, svim neprilikama unatoč, svesrdno borili s izazovima koje je nam je put nanosio pod noge. Usput smo se genijalno zabavili. Vrijeme je za nastavak. Budimo se puni entuzijazma apsolutno uvjereni da će nam sunce u ovom dijelu rute biti blagonaklonije. Moja baka, Međimurka, za takve situacije ima jednu zgodnu uzrečicu. Nju ćemo ovdje, zbog ćudorednih razloga, ipak preskočiti. Umjesto toga ćemo reći da smo se gadno prevarili. Ništa zato. Otkrili smo gdje se u Hrvatskoj jede najslasnija janjetina, zašto su Šibenčanke najhrabrije žene na svijetu te gdje je u Hrvatskoj navodno živio vampir koji je pobio više ljudi nego čitava turska vojska zajedno. I to nije sve. Slučajno smo nabasali na hrvatsku Troju i konačno doznali kamo su nestali oldtimeri iz neprežaljenog zagrebačkog muzeja automobila!

Putovanje u nepoznato ponekad može biti pomalo zastrašujuće. Kad se svemu onome neočekivanome pridoda još i ljudski faktor stvari mogu otići ozbiljno po zlu. Ovdje se to, srećom, nije dogodilo. Trojica vrhunskih profesionalaca rasla su iz zadatka u zadatak. Svaki su izazov koji im se našao na putu majstorski premostili. Zajedno su se smijali, plakali i tješili kad se činilo da im tonu lađe. Deset dana poslije potpuni su se stranci u Zagreb vratili bogatiji za jedno ludo i nezaboravno iskustvo i s dvojicom prijatelja više. Družba Pere Kvržice za odrasle.

PROBIJTE SE S NAMA KROZ DIVLJINU GORSKOG KOTARA I ZARONITE U ČAŠU MLIJEKA NA 1622 METRA

Znali smo da se želimo maksimalno zabaviti dok istražujemo dijelove Hrvatske u kojima sami nikad nismo bili ili smo ondje bili samo u prolazu. Ceste, što starije to bolje. Mi tražimo dušu koju njihovi zavoji i gdjekoja usputna rupa vješto skrivaju.



Okej, postoje gradovi koje smo svi mi u nekom trenutku prožvakali, gradovi koje je nemoguće izbjeći iz puke datosti što se čovjek od točke A do točke B kreće cestovnim prometom, a oni leže usred tog pravca. Nas ni to nije spriječilo da zagrebemo dublje, odlutamo dalje, pronađemo nepoznato. Doslovno. Jer, iznenadili biste se koliko se lako izgubiti u vlastitom džepu, odnosno vratiti se natrag kroz pravu rupu u nemapiranom kaosu.



Zaronite skupa s nama u čašu mlijeka u kojoj smo se bacakali tijekom prve dionice puta. Dobrodošli ste smijati se s nama ili samo nama. Zato smo tu.