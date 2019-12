Fotografija napravljena sa Samsung Galaxy Note10 | 10+ pametnim telefonima bez upotrebe filtera

Spuštamo se s Velebita. Napuštamo oblak koji nas je neumorno grlio čitava dva dana. Čak i vjetar jenjava. Brzina od 130 i nešto kilometara na sat spustila se na ugodnih 60 i kusur. Moj snimatelj, vama poznatiji i kao Nindža iz Nidžograda, došao je do jedne od svojih ingenioznijih ideja. Što ne bismo snimali iz jurećeg automobila viseći kroz otvorene prozore našeg auta? Bit će to materijal za prste polizati!







Namještamo svoje telefone, svemoćni Samsung Galaxy Note 10 ili u njegovom slučaju Note 10+. Bojazan da će stvari neplanirano poći po zlu, da ćemo ili izletjeti mi ili će petama vjetra dati naši telefoni, realno postoji. Namještamo kadar prvi. Stvari odlaze po zlu. Ne zbog telefona, već zbog autora ovog teksta. Maestralno je odradio najavu, samo je zaboravio aktivirati dugme kojim se snimanje započinje. Ništa, drugi take. Spuštaj prozor kad ti Nindža da znak. Vadi telefon. Budi siguran da si uključio snimanje. Ne obaziri se na vjetar. Sve je ovo dio projekta. Ponašaj se kao da su uvjeti u kojima ti i vaši telefoni radite normalni, a ne ekstremni. Radikalnost je uvijek zanimljivija od idealnog.



Jednostavne upute, nisu li? I vidi vraga. Stvari se kotrljaju kao podmazane. Sve do prve psovke. Psovke, vidite, u ovom poslu nisu baš dobrodošle. Osobito kad ulaze u eter. Zakoni, ćudoređe i to. Sunce silazi. Panika raste. Bez dobrog svjetla u nestudijskim uvjetima čovjek ima samo toliko slobode biti temeljit. Život, kao i dobra produkcija, odvijaju se izvan planova.



Zašto se onda čuditi što uslijed pomno iscrtanog radohoda, upućeniji i manje kreativni bi taj pojam, doduše, nazvali hodogramom, dogovorene scene u kadar neočekivano ulijeće jedan od najljepših zalazaka sunca kojem sam svjedočio u proteklih barem mjesec dana? Uostalom, vidjeli ste to i sami u prošloj epizodi. Bukteće nebo koje se u svim nijansama ružičaste živopisno razlijeva nad hipnotizirajućom modrinom Jadrana dok se sunce polako utapa u razjarenom moru. Drama samo takva. Srećom, Samsung se neplaniranim situacijama prilagođava bolje od nas, ljudi. Mi griješimo, Note10+ naše greške i više no uspješno korigira.



Zaustavljamo se prvom prilikom. Raspao nam se plan da uhvatimo svoju sljedeću destinaciju. Mogli ste, naime, gledati kadrove najnižeg planinarskog doma na svijetu da nas usput nije progutao mrak. Namještamo mobitel za time laps. Bura duva, značajno jače. Telefon joj hrabro odolijeva čitavih 40 minuta. Mi se smrzavamo. Neka, plaćeni smo za to – tješi nas naš dobri duh koji bespogovorno trpi Nindžine i moje mušice. A njih nema malo. Roje se brže i efikasnije od vinskih nad otvorenom bačvom.







Pičimo za Zadar. Što li nam put sprema sutra? Nevrijeme svih nevremena, ako je vremenskoj prognozi za vjerovati. A Norvežani, kao što svi dobro znamo, rijetko lažu. Narednih dana Magistralu oko Omiša nesmiljeno i neupitno guta more. Divlji vjetrovi koji se na obalu sručuju s još neukroćenijih planina zaustavljaju trajekti promet. Nama se valja probiti do Pelješca. Morskim putem. Morski je, šalimo se, kako god se okrenulo. U tom trenutku smo radno već nekih 15 sati. Baterije postojane. Naše raspoloženje malo manje.



Valja iskovati novi plan. U hodu. Pred 10 godina takve su usputne improvizacije bile nezamislive. Tehnologije, bogu hvala! I ovisnosti o njima. Najbolje se to vidi kad čovjek iza 10 navečer mora nazvati gomilu ljudi kako bi prekrojio planove. Neke otkazuješ, druge zakazuješ. Guglaš kao luđak. Šalješ poruke, tipkaš mejlove. Vodiš tri razgovora paralelno s troje potpuno nepovezanih ljudi. Dogodi li se da nekome pričaš nešto što ne bi trebao čuti jer si uvjeren da pričaš s nekim drugim? O, da. Pitajte mog šefa. Slobodno. On je slučajno svjedočio slomu koji je bio rezerviran za nekoga tko je bio na drugoj liniji.



Da stvar bude gora, taj je slom vrlo eksplicitno u jezično krajnje eksplicitnom diskursu uključivao seksualne odnose mog šefa i njegove mame, ako se razumijemo. Srećom, čovjek je razuman. Drugo, ali ništa manje važno, još se jednom pokazalo da je tehnologija – kad je multitasking u pitanju – sposobnija od nas. Jer, koliko god mene tri i po sata paralelnih telefoniranja, sumanutog tipkanja poruka i još sumanutijeg slanja mejlova izbacilo iz takta, moj se Samsung suvereno držao.