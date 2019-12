BEHIND THE SCENES

Fotografija napravljena sa Samsung Galaxy Note10 | 10+ pametnim telefonima bez upotrebe filtera

Život se događa neovisno o planovima

Sudjelovati u projektima poput ovoga iznimna je čast i zadovoljstvo. Ali, i to je jedno veliko ali. Svakome tko je ikad ovo radio jasno je o kolikom se produkcijskom izazovu radi. Nije da se žalim. Samo kažem da nije nužno svaki onaj smijeh, loš pokušaj šale ili jedinstveni trenutak koji mislite da vidite u finalnom proizvodu potpuno spontan. Ili je suviše spontan. Jer, stvari se, baš kao i u ostatku života, događaju neovisno o planovima. Ono što želim reći, iza maske televizijske magije krije se krvav i nepredvidiv posao u kojem ponekad treba djelovati odmah i sad. Vremenskim uvjetima unatoč.



Misija s kojom smo krenuli u ovaj projekt bila nam je svima jasna već od samog zametka ideje. Odlučili smo testirati Samsungov telefon Galaxy Note10 u radikalnim uvjetima. Dugo smo se premišljali što i kako, a onda nam je sinulo. Poslat ćemo ekipu na teren. Snimit će komercijalni film dokumentarnog karaktera o Hrvatskoj kakvu rijetko viđamo. Uvjeti su sljedeći. Novinar sav svoj posao obavlja na telefonu – da, to uključuje i pisanje. Nema fejkanja. Sav se video materijal snima mobitelom. Nema fejkanja. Postoje različiti tipovi zadataka. Od toga da je put po Hrvatskoj podijeljen u unaprijed zadane rute do toga da svaki dan treba donijeti od ureda neočekivan materijal. Nema fejkanja. I najvažnije od svega, stvoriti u finalu video koji Hrvatsku prikazuje u drugačijem svjetlu. Izazovno, seksi, avanturistički, što dalje od klasičnih turističkih destinacija koje svi znamo. Tko zna, uz malo sreće, i motivirati ljude da se i sami odmaknu od utabanih staza bogate nam turističke ponude.

Tko je znao da će nas zadesiti najgore vrijeme u najnovijoj hrvatskoj povijesti! Zbog nevremena biblijskih razmjera put smo odgađali nekoliko puta. Dok nije došao trenutak sad ili nikad. Mladi smo, ambiciozni. Pregrist ćemo i progutat svaki izazov koji nam se nađe na putu.U potrazi za suncem morali smo se obratiti našim uređajima za pomoć – kad već nema sunca na obzoru hajdemo ih mi sami nacrtati S penom koji fakat radi baš kao prava olovka. Malo smo se poigrali i začas se oraspoložili. Uostalom, uvjerite se sami.

Fotografija napravljena sa Samsung Galaxy Note10 | 10+ pametnim telefonima dorađena upotrebom S Pen olovke

Što Samsung obećaje, Samsung ispunjava

Samsung obećaje da Note10 može normalno funkcionirati u vlažnim uvjetima, izložen kiši. Štoviše, potopljen u slatku vodu do metar i pol dubine. Savršena prilika ukazala se već prvi dan. Čim smo se iskrcali u na prvoj postaji, kanjonu Kamačniku, stalo je lijevati kao iz kabla. Dva smo se sata po neviđenoj kiši probijali kroz divlje ljepote Gorskog kotara. Snimili smo otprilike sat i pol materijala. Baterija? Postojana. Zvuk? Iznad svih očekivanja. Rad telefona po kiši? Izvanredan. Mi? Mokri do kosti.



Nekoliko telefonskih razgovora, dvije porcije domaćih kobasa s kiselim zeljem i tanjur najboljeg gulaša kasnije (hvala ljubaznim tetama u restoranu Kamačnik) sjedamo ponovno u auto. Valja odgovoriti na koji mejl. Prepraviti na mobitelu iz automobila tekst koji se vraća na korekciju iz Zagreba. Da je lako, nije. Izvedivo, itekako.



Vrijeme do Bakra čovjeku koji radi prođe u tili čas. Ondje nas, uz gadan prolom oblaka, očekuje i orkanski vjetar. Odrediti radi li se o buri ili jugu nemoguća je misija. Vjetar stalno okreće. Čas 'vamo, čas tamo. Na rivi nas guta more koje se doslovno prelijeva preko kamena. Niz tisućljetne stepenice se slijevaju rijeke kiše. Od sile i muke nisam shvatio niti da mi je desna čarapa skliznula duboko u čizmu te da mi se niz goli gležanj voda slijeva u cipelu. Izazov? Apsolutno. Naši su ih Samsunzi prebrodili lakše od nas. Zajedljivost i psovke, naime, ne vidite u filmu. Možda ih možete, doduše, naslutiti. Ali ih ne vidite. Kombinacija profesionalnosti i dobrog montažerskog oka.

ODVALILI SMO 15 SATI U KOMADU BEZ PROBLEMA

No tek smo se na Velebitu susreli s radikalnim uvjetima. Ne slovi dovraga za prevrtljivog diva ćudljive prirode. Dočekao nas je krajnje negostoljubivo. Vjetar puše pri brzinama od 130+, kiša pljušti bez da vidiš oblak – što je logično jer smo na Zavižan stigli po mrklom mraku, i ciča je zima. Povlačimo se na zasluženi odmor. Odgulili smo 15 sati. Baterije još uvijek u zavidnom naponu snage, s obzirom na to da su telefoni radili 12 od spomenutih 15 sati.

Jutro će, nadamo se, biti pametnije, ljepše i zavodljivije. Sve ono čemu se nadate nakon gadnog prekida. A što se u tim trenucima u životu obično događa? Iza idućeg te ugla dočeka još gore. Pridodajte stoga svemu onome maločas opisanom još i ledenu kišu. Ledenu kišu u čaši mlijeka kojom kovitlaju olujni vjetrovi. Postoje li bolji uvjeti za osvajanje surove planine? Samo ako imate jako bujnu maštu.



Namještamo jedan od svojih Samsunga za time laps. Hoće li izdržati nalete vjetra i ledenu kišu bez ikakve zaštite? Sam, bez nadzora, sat vremena na otvorenoj pustovjetrini. Pogledajte video. Držao se maestralno. Mi također. Ponovno mokri. Ovaj put i promrzli. Što li nam put dalje sprema?!